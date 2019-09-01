У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком

Лідери ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Рабинович і Віктор Медведчук зустрілися в московському СІЗО "Лефортово" з українським політв'язням Миколою Карпюком. На сайті політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" опубліковано відео зустрічі.

Як відомо, цей візит до Москви проходив на прохання родичів ув'язнених у Росії українців і для того, щоб наблизити момент обміну. Вадим Рабинович і Віктор Медведчук передали політв'язням привіти від родичів, українське сало і український хліб.

"Сьогодні у мене нічого не відібрали. Це не просто сало, це з Полтави прикопченное у цьому сіні українською, подивися, яке", – сказав Рабінович, передаючи сало Карпюку.

Карпюк зазначив – щоб з'їсти це сало, знадобиться рік, на що політики відповіли, що немає у нього року тут, і порадили поділитися з іншими ув'язненими. У свою чергу Медведчук повідомив Карпюку, що пора відбудовувати країну.

"Миколо, у нас непочатий край роботи... нова влада прийшла, почала працювати в цьому напрямку (над процесом обміну, – ред.). Стара влада не була зацікавлена в цьому. А ось нова влада багато робить вже зараз. По-перше, чекаємо результат позитивний – нова влада намагається відновити стосунки хоч якоюсь мірою з Росією. І якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, ці обміни мали б місце бути і набагато раніше", – зазначив Віктор Медведчук.

Вадим Рабинович додав, що вдома у Миколи Карпюка все в порядку.

"Вдома у тебе все в порядку, дружина, діти – всі тебе чекають... Одужувати, треба приходити в себе, і разом будемо будувати справжню країну. Ти реальна людина, ти патріот, багато пережив", – зазначив співголова партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".