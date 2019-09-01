підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
01 вересня 2019, неділя, 15:54 355
Політика 2019-09-01T15:55:21+03:00
Українські Новини
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком

У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком

Фото: прес-служба ОПЗЖ
Фото: прес-служба ОПЗЖ

Лідери ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Вадим Рабинович і Віктор Медведчук зустрілися в московському СІЗО "Лефортово" з українським політв'язням Миколою Карпюком. На сайті політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" опубліковано відео зустрічі.

Як відомо, цей візит до Москви проходив на прохання родичів ув'язнених у Росії українців і для того, щоб наблизити момент обміну. Вадим Рабинович і Віктор Медведчук передали політв'язням привіти від родичів, українське сало і український хліб.

"Сьогодні у мене нічого не відібрали. Це не просто сало, це з Полтави прикопченное у цьому сіні українською, подивися, яке", – сказав Рабінович, передаючи сало Карпюку.

Карпюк зазначив – щоб з'їсти це сало, знадобиться рік, на що політики відповіли, що немає у нього року тут, і порадили поділитися з іншими ув'язненими. У свою чергу Медведчук повідомив Карпюку, що пора відбудовувати країну.

"Миколо, у нас непочатий край роботи... нова влада прийшла, почала працювати в цьому напрямку (над процесом обміну, – ред.). Стара влада не була зацікавлена в цьому. А ось нова влада багато робить вже зараз. По-перше, чекаємо результат позитивний – нова влада намагається відновити стосунки хоч якоюсь мірою з Росією. І якби Порошенко погоджувався на ті обміни, які пропонувалися йому, ці обміни мали б місце бути і набагато раніше", – зазначив Віктор Медведчук.

Вадим Рабинович додав, що вдома у Миколи Карпюка все в порядку.

"Вдома у тебе все в порядку, дружина, діти – всі тебе чекають... Одужувати, треба приходити в себе, і разом будемо будувати справжню країну. Ти реальна людина, ти патріот, багато пережив", – зазначив співголова партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".
Архів
Новини
З початку доби бойовики 3 рази порушили перемир'я в зоні ООС: стріляли з гранатометів і кулеметів 16:14
У ОПЗЖ опублікували відео зустрічі Рабіновича і Медведчука з Карпюком 15:54
Гончарук катався на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук
Новий прем'єр-міністр привітав школярів з 1 вересня і покатався на самокаті в будівлі Кабміну 15:34
Заяви Коломойського про можливості зниження тарифів для населення – повна некомпетентність, - екс-глава НКРЕКУ 15:16
Зеленський Литву закликав приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу 14:36
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Крючков знає стільки, що його повісили б в СІЗО, - Коломойський 18:58
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Затримання шахраїв в Києві. Фото: Андрій Богдан/Фейсбук
Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі" 09:03
більше новин
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках 22:11
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok