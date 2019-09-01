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01 сентября 2019, воскресенье, 15:07 396
Экономика 2019-09-01T15:09:04+03:00
Українські Новини
Заявления Коломойского о возможности снижения тарифов для населения – полная некомпетентность, - экс-глава НКР

Заявления Коломойского о возможности снижения тарифов для населения – полная некомпетентность, - экс-глава НКРЭКУ

Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua

Заявления Коломойского о возможности снижения тарифов на электроэнергию для населения до 70-80 копеек – полная некомпетентность.

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.

По мнению экс-главы НКРЭКУ, Игорь Коломойский не владеет ни цифрами, ни основами модели рынка электроэнергетики, и его расчеты по тарифу на электроэнергию для населения – профанация.

"Нет понимания ценообразования" – ярко видно на его идее снизить тариф для населения: "Тариф вполне реально снизить с 1 гривны 05 копеек до 70-80 копеек". Воспользуемся его же цифрами (хотя я с ним не согласен) и посчитаем конечный тариф для населения:

- генерация: 59 копеек тариф Энергоатома (самая дешевая генерация с "ровным" графиком, для наглядности ее оставим)
- магистральные сети: 11,6 копеек тариф Укрэнерго (последний утвержденный уровень, явно будет рост, оператор системы передачи)
- распределительные сети: 64,2 копеек тариф 2 класса (действующий тариф Полтаваоблэнерго напрямую афиллированного с Коломойским)
- поставка: 8,5 копеек (действующий тариф Полтаваоблэнерго напрямую афиллированного с Коломойским)

ИТОГО: 143,3 копейки без НДС, или 172 копейки с НДС. Промах в 2 раза", - написал Вовк.

Он также отметил, что в Украине тариф на электроэнергию для населения на данный момент самые низкие среди стран Европы.

"С учетом таких инновационных предложений очередь должна стоять к такому энергетику из всех стран ЕС со средним тарифом для населения 6 грн/квтч, или хотя бы Франции (где доля АЭС большая) со средним тарифом для населения 5 грн/квтч", - написал Вовк.

Напомним, ранее экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк опроверг ряд утверждений Игоря Коломойского относительно работы рынка электроэнергии, назвав их ложью и манипуляцией.

Дмитрий Вовк на данный момент преследуется национальным антикоррупционным бюро в связи с расследованием формулы Роттердам+, которую антител критикует олигарх Игорь Коломойский.
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