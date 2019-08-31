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31 августа 2019, суббота, 17:23 46
Кабмин 2019-08-31T17:23:31+03:00
Українські Новини
Частные и госисполнители судебных решений передавали часть своего вознаграждения наверх,- министр юстиции Малю

Частные и госисполнители судебных решений передавали часть своего вознаграждения наверх,- министр юстиции Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська извинился перед подписчиками на Facebook, что редко заходит в соцсеть, и оставил запись с просьбой рассказывать ему о коррупции в органах юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Малюська признался, что немного забросил Facebook из-за завала на работе, но решил написать о коррупции в органах.

"Так вот, я знаком со слухами о том, что: - абсолютное большинство частных исполнителей и значительная часть государственных исполнителей были вынуждены передавать значительную часть своего вознаграждения вверх;- существовали "стоп списки" предприятий, из которых нельзя взыскивать задолженность;- отдельным крупным предприятиям навязали отдельных частных исполнителей для взыскания их дебиторки;- комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации часто работала за деньги; - существуют черные регистраторы и нотариусы. ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Если кто-нибудь знает, что со дня моего назначения министром эта практика продолжается - дайте знать. Также отдельно обращаюсь к коллегам по Минюста. Я точно знаю, что абсолютное большинство из вас являются честными и порядочными людьми. Но не все. Если кто-нибудь продолжит описанные выше практики, я сделаю все, чтобы карма сработала, и такой "герой" получил то, что заслуживает", - написал Малюська в посте.

Напомним, что новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

В четверг Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабмина.

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