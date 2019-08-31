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31 августа 2019, суббота, 10:53 16
Америка 2019-08-31T10:53:19+03:00
Українські Новини
С завтрашнего дня США вводят дополнительные пошлины на товары из Китая

С завтрашнего дня США вводят дополнительные пошлины на товары из Китая

США. Фото: pxhere.com
США. Фото: pxhere.com

В ночь на 1 сентября Соединенные Штаты Америки введут 15-процентные пошлины на товары из Китая. Об этом пишет DW со ссылкой на погранично-таможенную службу США.

Так, сообщается, что раньше власть позволяла в течение короткого периода ввозить в страну по прежним тарифам продукцию, которая уже находилась в пути на момент вступления в силу новых таможенных пошлин. Однако на этот раз подобной практики не будет.

Отмечается, что КНР и США в течение нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В мае Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию, повысив таможенную пошлину с 10 до 25 процентов на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов. На некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. В начале июня власти Китая приняли меры в ответ на более чем 5 тысяч товарных позиций США.

Как сообщали Українські Новини, Китай обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Ранее Трамп заявил, что пошлины на китайские товары поднимут на 25%.

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