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30 августа 2019, пятница, 22:11 36
Общество 2019-08-30T22:31:53+03:00
Українські Новини
В Украине запретили устраивать хостелы в жилых домах

В Украине запретили устраивать хостелы в жилых домах

Новыми государственными строительными нормами (ГСН) в отношении жилых домов запрещено размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Это правило вступит в силу с 1 декабря нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в пятницу, 30 августа.

Также нормами ГСН запрещено размещать в жилых домах:

  • магазины с суммарной площадью более 1000 кв. м;
  • специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха;
  • специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов);
  • мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м;
  • бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве был наивысший спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости в июле.

Стало известно, что в первом полугодии нынешнего года в Украине подорожали квартиры.

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