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30 августа 2019, пятница, 18:07 420
Политика 2019-08-30T18:08:07+03:00
Українські Новини
Медведчук и Рабинович пообщались в Москве с Карпюком и Клыхом, – ОПЗЖ

Медведчук и Рабинович пообщались в Москве с Карпюком и Клыхом, – ОПЗЖ

30 августа народные депутаты Верховной Рады от "Оппозиционной Платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в "Лефортово", где проведали политзаключенных Мыколу Карпюка и Станислава Клыха. Об этом сообщает официальный сайт вышеназванной политической силы.

"Наш приезд – это в первую очередь гуманитарная акция. Более того, как вы понимаете, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Эта договоренность существовала раньше, поскольку наша партия занимается вопросом освобождения тех людей, которых мы сегодня посещали, граждан Украины – и Мыколу Карпюка, и Станислава Клыха. Это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долго, длительное время", – заявил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович рассказали, что передали политзаключенным приветы от родственников, украинское сало и украинский хлеб. Виктор Медведчук особо подчеркнул, что длительное время занимается вопросами освобождения пленных по просьбе родных и близких.

Медведчук также добавил, что вместе с Рабиновичем он прибыл в Москву, чтобы ускорить обмен военнопленными.

В свою очередь сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Вадим Рабинович подчеркнул, что возвращение домой удерживаемых лиц является стратегической задачей партии.

"Мы сюда приехали не для медалей, не для орденов и точно не для того, чтобы сейчас прийти к вам и что-то рассказать. Я хочу подчеркнуть, что благодаря проведенной Виктором Медведчуком работе по освобождению удерживаемых лиц, около 900 человек сегодня находятся дома. И я надеюсь, что в самое ближайшее время этот список пополнится еще несколькими людьми", – отметил парламентарий.

Также, по словам оппозиционера, в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил обмены, подготовленные Виктором Медведчуком, нынешняя власть и президент Зеленский ведут переговоры по обмену намного успешнее.

Больше новостей о: Виктор Медведчук Вадим Рабинович Николай Карпюк Станислав Клых СИЗО Лефортово

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