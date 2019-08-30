Причалы №5 и №6 в порту Южный работают в штатном режиме, оснований для дополнительного снижения нагрузки нет.

Об этом заявила Администрация порта "Южный", опровергая ряд заказных публикаций в СМИ о состоянии конструкций этих причалов.

"Публикации, которые вышли в некоторых СМИ под заголовком "В порту "Южный" зафиксировано опасный сдвиг причалов "содержат ряд предположений, искажение фактов и откровенной лжи относительно истинных причин ухудшения состояния конструкций причалов №5 и №6 порта Южный", - говорится в сообщении администрации порта.

Прежде всего откровенной ложью выглядит утверждение "опытных" неизвестными журналистами анонимных экспертов, цитаты которых приводятся в публикации, о том, что основной причиной смещения конструкций причалов "стало дноуглубление операционной акватории причалов с 19 до 21 м".

Во-первых, операционная акватория у причалов № 5 и №6 составляет 19 м. Поэтому основной причины, указанной экспертами, просто не существует. Судя по всему, авторы публикации случайно или намеренно перепутали дноуглубление у причалов и работы, которое выполняла в 2017-2019 гг по заказу АМПУ на подходном канале порта и на разворотном кругу китайская компания China Harbour Engineering company Ltd. Но это дноуглубление происходило в 250 м от операционной акватории причалов и не могло повлиять на их конструкции.

Во-вторых, согласно проекту, разработанного Черноморндипроектом в 1979 году (арх. № 48595), причалы №5 и №6 порта Южный рассчитаны на эксплуатацию при глубине около границы 14 м с возможностью дноуглубление до 19 м. Проект дноуглубление операционной акватории у причалов до 19 м был разработан в 2011 г.. тем самым ГП "ЧЕРНОМОРНДИПРОЕКТ". Он прошел Государственную экспертизу, был утвержден Кабинетом министров Украины 26.09.2012 и реализован в 2013-2014 гг. Итак все дноуглубительные работы у причалов происходили в строгом соответствии с проектной документацией и их конструктивных особенностей.

В-третьих, еще одним фейком является предположение о наличии "илистого грунта, при дноуглублении мог стечь в море и ослабить основу для причальных конструкций". Во время инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2011 и 2018 годах ГП "Черноморндипроект" на глубине до 20,2 м ил не обнаружено. Причалы размещении на слоях меотических зеленовато-серой глины, желтовато-серого известняка и песка средней крупности, таким образом никакого ила нет.

Что касается снижения нагрузок на тыловую зону причалов №№ 5, 6 из 20 т/м2 до 10 т/м2, то это решение было принято именно Администрацией порта Южный еще в 2013 году из-за физического износа причалов, которые не испытывали капитального ремонта или реконструкции в течение всего периода интенсивной эксплуатации (с 1985 и 1989 соответственно). Этим обусловлено проведение постоянного контроля за состоянием конструкций этих причалов, который осуществляется по заказу ГП "АМПУ". Сейчас оснований для дальнейшего снижения нагрузки на причалы не существует.

Сейчас по заказу Администрации порта Южный проводятся дополнительные расчеты и экспертизы, на основании которых будет определена технология ремонта и реконструкции причалов №№ 5, 6 и утверждены допустимые нагрузки при их эксплуатации.

Проектом дноуглубление акватории непосредственно у причалов №5 и №6 предусмотрена предварительная их реконструкцию, над проектом которой работает АМПУ. Только после выполнения проектных решений по реконструкции причалов будут подведены проектную глубину 21м до сих причалов.

Напомним, ранее УНИАН и "Цензор.нет" сообщили, что в крупнейшем морском порту Украины ГП "МТП Южный" на причалах 5 и 6 зафиксировано смещение конструкций, которое могло произойти в результате недавнего дноуглубления.