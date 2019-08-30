Причали 5 і 6 в порту Південний працюють у штатному режимі

Причали 5 та 6 у порту Південний працюють у штатному режимі

Причали №5 та №6 у порту Південний працюють у штатному режимі, підстав для додаткового зниження навантаження немає. Про це заявила Адміністрація порту "Підвенний", спростовуючи низку замовних публікацій у ЗМІ щодо стану конструкцій цих причалів.

"Публікації, які вийшли у деяких ЗМІ під заголовком "У порту "Південний" зафіксовано небезпечний зсув причалів" містять низку припущень, викривлення фактів та відверту брехню щодо справжніх причин погіршення стану конструкцій причалів № 5 та №6 порту Південний", - йдеться у повідомлені Адміністрації порту.

Перш за все відвертою брехнею виглядає твердження "опитаних" невідомими журналістами анонімних експертів, цитати яких наводяться у публікації, про те, що основною причиною зміщення конструкцій причалів "стало днопоглиблення операційної акваторії причалів з 19 до 21 м".

По-перше, операційна акваторія біля причалів № 5 та №6 складає 19 м. Тому основної причини, зазначеної експертами, просто не існує. Судячи з усього, автори публікації випадково чи навмисно переплутали днопоглиблення біля причалів та роботи, яке виконувала у 2017-2019 рр на замовлення АМПУ на підхідному каналі порту та на розворотному колі китайська компанія China Harbour Engineering company Ltd. Але це днопоглиблення відбувалося у 250 м від операційної акваторії причалів і не могло вплинути на їх конструкції.

По-друге, відповідно до проекту розробленого ЧорноморНДІпроектом в 1979 році (арх. № 48595), причали №5 та №6 порту Південний розраховані на експлуатацію при глибині біля кордону 14 м з можливістю днопоглиблення до 19 м. Проект днопоглиблення операційної акваторії біля причалів до 19 м був розроблений у 2011 р. тим самим ДП "ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ". Він пройшов Державну експертизу, був затверджений Кабмінетом міністрів України 26.09.2012 та реалізований у 2013-2014 рр. Отже усі днопоглиблювальні роботи біля причалів відбувалися у суворій відповідності до проектної документації та їх конструктивних особливостей.

По-третє, ще одним фейком є припущення щодо наявності "мулистого грунту, який при днопоглибленні міг стекти в море і послабити основу для причальних конструкцій". Під час інженерно-геологічних вишукувань, які були виконані у 2011 та 2018 роках ДП "ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ" на глибині до 20,2 м мул не виявлений. Причали розміщенні на прошарках меотичної зеленувато-сірої глини, жовтовато-сірого вапняка та піску середньої крупності, таким чином ніякого мулу немає.

Що стосується зниження навантажень на тилову зону причалів №№ 5, 6 з 20 т/м2 до 10 т/м2, то це рішення було прийняте саме Адміністрацією порту Південний ще у 2013 році через фізичний знос причалів, які не зазнавали капітального ремонту або реконструкції протягом всього періоду інтенсивної експлуатації (з 1985 та 1989 рр. відповідно). Цим зумовлене проведення постійного контролю за станом конструкцій цих причалів, який здійснюється на замовлення ДП "АМПУ". Зараз підстав для подальшого зниження навантаження на причали не існує.

Наразі на замовлення Адміністрації порту Південний проводяться додаткові розрахунки та експертизи, на підставі яких буде визначено технологію ремонту та реконструкції причалів №№ 5, 6 та затверджено припустимі навантаження при їх експлуатації.

Проектом днопоглиблення акваторії безпосередньо у причалів №5 та №6 передбачено попередню їх реконструкцію, над проектом якої працює АМПУ. Тільки після виконання проектних рішень щодо реконструкції причалів буде підведено проектну глибину 21м до цих причалів.

Нагадаємо, раніше УНІАН та "Цензор.нет" повідомили, що в найбільшому морському порту України ДП "МТП Южний" на причалах 5 і 6 зафіксовано зсув конструкцій, який міг статися в результаті недавнього днопоглиблення.