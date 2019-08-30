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30 августа 2019, пятница, 16:12 31 Документ
Судебная власть 2019-08-30T16:17:58+03:00
Українські Новини
Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат

Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат

Фигурант расследования о коррупции в ГК "Укроборонпром" Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, сплагиатил у бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова текст судебного иска о защите чести и достоинства.

Об этом написала адвокат Марина Паринова на своей странице в социальной сети Facebook

"Как оказалось, одним из поклонников Андрей Портнова является Гладковский (Свинарчук) младший. Ну или его адвокат. Иск о защите чести и достоинства предъявленный в апреле 2019 года Игорем Гладковским к Евгению Черняку нагло содран с иска А. Портнова к СБУ, опубликованного в открытом доступе в 2018 году", - написала она.

Адвокат также обнародовала для примера фото двух идентичных фрагментов исков, а также полные тексты исков.

Фото: www.facebook.com/Марина ПариноваФото: www.facebook.com/Марина Паринова

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