Гладковский сплагиатил у Портнова текст судебного иска, - адвокат

Фигурант расследования о коррупции в ГК "Укроборонпром" Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, сплагиатил у бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова текст судебного иска о защите чести и достоинства.\r\nОб этом написала адвокат Марина Паринова на своей странице в социальной сети Facebook\r\n"Как оказалось, одним из поклонников Андрей Портнова является Гладковский (Свинарчук) младший. Ну или его адвокат. Иск о защите чести и достоинства предъявленный в апреле 2019 года Игорем Гладковским к Евгению Черняку нагло содран с иска А. Портнова к СБУ, опубликованного в открытом доступе в 2018 году", - написала она.\r\nАдвокат также обнародовала для примера фото двух идентичных фрагментов исков, а также полные тексты исков.\r\n\r\nФото: www.facebook.com\/Марина Паринова\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, Игорь Гладковский купил автомобиль Ferrari.\r\nВ марте националисты АП забросали игрушечными свиньями.