подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Жизнь
  • Одна из самых быстрых гонщиц мира трагически погибла при попытке побить собственный рекорд
30 августа 2019, пятница, 14:22 35
Жизнь 2019-08-30T14:23:05+03:00
Українські Новини
Одна из самых быстрых гонщиц мира трагически погибла при попытке побить собственный рекорд

Одна из самых быстрых гонщиц мира трагически погибла при попытке побить собственный рекорд

Джесси Комбс Скриншот:Instagram\thejessicombs
Джесси Комбс Скриншот:Instagram\thejessicombs

Американская гонщица и ведущая автомобильных телевизионных шоу Джесси Комбс трагически погибла в попытке побить свой собственный рекорд скорости  четырехколесном транспорте среди женщин на озере в пустыне Альворд , штат Орегон. Ей было 39 лет. Об этом сообщает Autoblog.

Трагедия произошла 27 августа. За 3 дня до гибели женщина опубликовала в своем Instagram пост, в котором написала:

"Это может показаться немного сумасшедшим, словно переходить линию огня ... те, кто желают, - те достигают великих целей. Люди говорят, что я сумасшедшая. Я благодарю их за это", - заявляла девушка.

 

Первоначально, гонщица  установила рекорд четырехколесного транспортного средства в 640 км/ час в октябре 2013 года. Она была за рулем североамериканского Eagle Supersonic Speed ​​Challenger. Через пару лет, она побила свой собственный рекорд, набрав скорость до 769 км/час, однако он остался неутвержденным и не попал в официальные записи.

Всего три дня назад в своем Instagram Комбс указала, что стремится к 619 милям в час в реактивном транспортном средстве.

Ее семья сказала, что самой заметной мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле, однако она покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

О Джесси Комбс известно, что В 2007 году на нее упал большой кусок оборудования в мастерской, в последствии ей диагностировали перелом позвоночника и предсказывали оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

Однако Джесси оказалась сильнее, чем считали о ней врачи. После длительного постельного режима и восьми месяцев терапии Комбс выздоровела и  продолжила заниматься любимым делом. Техническое образование девушки и ее энтузиазм заметили промышленные дизайнеры и пригласили на передачу Xtreme 4 × 4.

Она появилась на экранах в 2009 году в телепередаче "Разрушители легенд".

Отмечается, что девушка умела водить все – от реактивных автомобилей и грузовиков-монстров до раллийных машин. Также она стала первой женщиной, которая участвовала в соревнованиях Ultra4 King of the Hammers, где сумела одержать победу в 2014-м году.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая первая украинская женщина, уроженка Мукачево - Ирина Галай - покорила Эверест.

Больше новостей о: Машина Автоспорт Джесси Комбс

Архив
Новости
Две квартиры в Киеве и миллионные доходы: что задекларировал вице-премьер по евроинтеграции Кулеба 14:51
В Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика 14:46
Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму, - премьер-министр о регулировании цен на энергоносители 14:45
РФ могут пригласить на саммит G7 в 2020: Зеленский высказал Макрону обеспокоенность 14:23
Неизвестные осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия ЗУНР во Львове 14:16
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok