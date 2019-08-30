Одна из самых быстрых гонщиц мира трагически погибла при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и ведущая автомобильных телевизионных шоу Джесси Комбс трагически погибла в попытке побить свой собственный рекорд скорости четырехколесном транспорте среди женщин на озере в пустыне Альворд , штат Орегон. Ей было 39 лет. Об этом сообщает Autoblog.

Трагедия произошла 27 августа. За 3 дня до гибели женщина опубликовала в своем Instagram пост, в котором написала:

"Это может показаться немного сумасшедшим, словно переходить линию огня ... те, кто желают, - те достигают великих целей. Люди говорят, что я сумасшедшая. Я благодарю их за это", - заявляла девушка.

Первоначально, гонщица установила рекорд четырехколесного транспортного средства в 640 км/ час в октябре 2013 года. Она была за рулем североамериканского Eagle Supersonic Speed ​​Challenger. Через пару лет, она побила свой собственный рекорд, набрав скорость до 769 км/час, однако он остался неутвержденным и не попал в официальные записи.

Всего три дня назад в своем Instagram Комбс указала, что стремится к 619 милям в час в реактивном транспортном средстве.

Ее семья сказала, что самой заметной мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле, однако она покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

О Джесси Комбс известно, что В 2007 году на нее упал большой кусок оборудования в мастерской, в последствии ей диагностировали перелом позвоночника и предсказывали оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

Однако Джесси оказалась сильнее, чем считали о ней врачи. После длительного постельного режима и восьми месяцев терапии Комбс выздоровела и продолжила заниматься любимым делом. Техническое образование девушки и ее энтузиазм заметили промышленные дизайнеры и пригласили на передачу Xtreme 4 × 4.

Она появилась на экранах в 2009 году в телепередаче "Разрушители легенд".

Отмечается, что девушка умела водить все – от реактивных автомобилей и грузовиков-монстров до раллийных машин. Также она стала первой женщиной, которая участвовала в соревнованиях Ultra4 King of the Hammers, где сумела одержать победу в 2014-м году.

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