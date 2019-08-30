Пресс-секретарь "Слуги народа" и менеджер по маркетингу "Квартала 95" проходят в Раду вместо избранных министрами депутатов

Пресс-секретарь "Слуги народа" и менеджер по маркетингу "Квартала 95" проходят в Раду вместо избранных министр

Пресс-секретарь партии "Слуги народа" Татьяна Цыба и менеджер по маркетингу студии "Квартал 95" Ольга Руденко проходят в Верховную Раду вместо депутатов, избранных министрами Кабинета Министров.

Об этом свидетельствует избирательный список "Слуги народа", передают Українські Новини.

29 августа Рада досрочно прекратила полномочия 5 депутатов от "Слуги народа" в связи с избранием их министрами: Алексея Оржеля (министр энергетики и защиты окружающей среды), Владислава Криклия (министр инфраструктуры), Анны Новосад (министр образования), Дениса Малюськи (министр юстиции) и Михаила Федорова (министр цифровой трансформации).

Следующие 5 кандидатов, которые могут зайти в Раду вместо них, включены в список "Слуги народа" под №130-134: Анатолий Остапенко (51 год, директор юридической фирмы "Альфаюрконсалтинг"), Татьяна Цыба (42 года, пресс-секретарь "Слуги народа"), Иван Калаур (51 год, заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета), Юлия Гришина (41 год, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко) и Ольга Руденко (40 лет, менеджер по маркетингу "Квартала 95").

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" получила права коалиции в новой Раде, поскольку имеет большинство от количественного состава - 254 депутата.