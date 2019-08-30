Прес-секретар "Слуги народу" і менеджер по маркетингу "Кварталу 95" проходять у Раду замість обраних міністрами депутатів

Прес-секретар "Слуги народу" і менеджер по маркетингу "Кварталу 95" проходять у Раду замість обраних міністрам

Прес-секретар партії "Слуга народу" Тетяна Циба і менеджер по маркетингу студії "Квартал 95" Ольга Руденко проходять у Верховну Раду замість депутатів, обраних міністрами Кабінету Міністрів.

Про це свідчить виборчий список "Слуги народу", передають Українські Новини.

29 серпня Рада достроково припинила повноваження 5 депутатів від "Слуги народу" у зв'язку з обранням їх міністрами: Олексія Оржеля (міністр енергетики та захисту навколишнього середовища), Владислава Криклія (міністр інфраструктури), Ганни Новосад (міністр освіти), Дениса Малюськи (міністр юстиції) та Михайла Федорова (міністр цифровий трансформації).

Наступні 5 кандидатів, які можуть зайти в Раду замість них, включені в список "Слуги народу" під №130-134: Анатолій Остапенко (51 рік, директор юридичної фірми "Альфаюрконсалтинг"), Тетяна Циба (42 роки, прес-секретар "Слуги народу"), Іван Калаур (51 рік, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету), Юлія Гришина (41 рік, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Т. Шевченка) та Ольга Руденко (40 років, менеджер з маркетингу "Кварталу 95").

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" отримала права коаліції у новій Раді, оскільки має більшість від кількісного складу - 254 депутати.