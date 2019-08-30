ДТЭК Энерго снизил прибыль на 38% в первом полугодии 2019 года

За шесть месяцев 2019 года ДТЭК Энерго снизил чистую прибыль на 38,1% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 3,1 млрд гривен. Напомним, что по результатам первого квартала компания также снизила чистую прибыль - на 5%, до 4,1 млрд гривен.

При этом ДТЭК Энерго увеличил капитальные инвестиции в развитие производства – 3,1 млрд грн по итогам первого полугодия. Это на 19,1% больше, чем в 2018 году за первое полугодие. В добычу угля компания направила 2,4 млрд гривен. Для повышения надежности энергетической системы Украины компания продолжает перевод энергоблоков с антрацита на газовую марку угля. В первом полугодии начаты работы по техническому переоснащению энергоблока №1 ДТЭК Криворожская ТЭС.

Переоборудование этого энергоблока планируют завершить до конца года.

ДТЭК Энерго не консолидирует в свою отчетность результаты предприятий по распределению и поставке электроэнергии. Как предусмотрено реформой рынка электроэнергии, ДТЭК выделил данные предприятия в отдельные операционные компании.