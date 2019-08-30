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30 августа 2019, пятница, 11:02 797
Экономика 2019-08-30T11:04:13+03:00
Українські Новини
ДТЭК Энерго снизил прибыль на 38% в первом полугодии 2019 года

ДТЭК Энерго снизил прибыль на 38% в первом полугодии 2019 года

За шесть месяцев 2019 года ДТЭК Энерго снизил чистую прибыль на 38,1% по сравнению с первым полугодием 2018 года, до 3,1 млрд гривен. Напомним, что по результатам первого квартала компания также снизила чистую прибыль - на 5%, до 4,1 млрд гривен.

При этом ДТЭК Энерго увеличил капитальные инвестиции в развитие производства – 3,1 млрд грн по итогам первого полугодия. Это на 19,1% больше, чем в 2018 году за первое полугодие. В добычу угля компания направила 2,4 млрд гривен. Для повышения надежности энергетической системы Украины компания продолжает перевод энергоблоков с антрацита на газовую марку угля. В первом полугодии начаты работы по техническому переоснащению энергоблока №1 ДТЭК Криворожская ТЭС. 
Переоборудование этого энергоблока планируют завершить до конца года.
ДТЭК Энерго не консолидирует в свою отчетность результаты предприятий по распределению и поставке электроэнергии. Как предусмотрено реформой рынка электроэнергии, ДТЭК выделил данные предприятия в отдельные операционные компании.

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