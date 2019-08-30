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30 серпня 2019, пʼятниця, 11:02 371
Економіка 2019-08-30T12:45:03+03:00
Українські Новини
ДТЕК Енерго знизив прибуток на 38% у першому півріччі 2019 року

ДТЕК Енерго знизив прибуток на 38% у першому півріччі 2019 року

За шість місяців 2019 року ДТЕК Енерго знизив чистий прибуток на 38,1% порівняно з першим півріччям 2018 року, до 3,1 млрд гривень. Нагадаємо, що за результатами першого кварталу компанія також знизила чистий прибуток - на 5%, до 4,1 млрд гривень.При цьому ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в розвиток виробництва – 3,1 млрд грн за підсумками першого півріччя. Це на 19,1% більше, ніж у 2018 році за перше півріччя. У видобуток вугілля компанія направила 2,4 млрд гривень. Для підвищення надійності енергетичної системи України компанія продовжує переведення  енергоблоків з антрациту на газову марку вугілля.

У першому півріччі розпочато роботи з технічного переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК Криворізької ТЕС. Переобладнання цього енергоблоку планують завершити до кінця року. ДТЕК Енерго не консолідує у свою звітність результати підприємств з розподілу та постачання електроенергії. Як передбачено реформою ринку електроенергії, ДТЕК виділив дані підприємства в окремі операційні компанії.

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