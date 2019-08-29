Медведчук заявил, что Оппозиционная платформа внесла в ВР "проект постановления о мире в Украине"

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ вносит в Верховную Раду проект постановления о возвращении мира в Украину.

Об этом на открытии первого торжественного заседания Верховной Рады IX созыва рассказал народный депутат, председатель политсовета вышеупомянутой политсилы Виктор Медведчук.

"Первый вопрос, который мы поднимаем сегодня, он главный не только для нашей партии, а для всей Украины.Ведь 80% граждан нашей страны, согласно всем социологическим исследованиям, выступают за прекращение боевых действий на Донбассе и восстановление мира в стране. Поэтому наша партия сегодня вносит проект постановления о мире в Украине, прекращении боевых действий и выполнении Минских соглашений", – заявил Виктор Медведчук.

Парламентарий отметил, что в постановлении перечислены все те законы, которые должны быть приняты парламентом.По его словам, Верховная Рада обязана поручить профильному комитету предложить разработать законопроекты и рассмотреть их в ближайшее время на заседании. В частности, речь идет о следующих нормативно-правовых актах: об изменениях в Конституцию относительно автономного статуса неконтролируемых территорий Донбасса, законе об амнистии, законе о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, законе об особом порядке местного самоуправления на этих территориях, законе о свободной экономической зоне и законе, который непосредственно будет касаться восстановления конституционных прав наших граждан на Донбассе.

Виктор Медведчук подчеркнул, что данные законы предусмотрены "Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", который принят в Минске 12 февраля 2015 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.Он напомнил, что выполнение Минских соглашений, которые во всем мире считаются безальтернативными, позволит вернуть мир в Украину и восстановить территориальную целостность государства.

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады IX созыва принесли присягу на верность Украине.Традиционно текст присяги зачитал старейший депутат ‒ Юлий Иоффе, представитель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.