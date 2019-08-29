Львовская область объявила траур до 31 августа в связи с гибелью 8 человек из-за обвала дома в Дрогобыче

Львовская область объявила траур до 31 августа в связи с гибелью 8 человек из-за обвала дома в Дрогобыче. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 и в результате которой погибли жители города Дрогобыч, Львовская областная государственная администрация объявила на территории области двухдневный траур по погибшим. Траур объявлен 29 и 30 августа", - говорится в сообщении.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории Львовской области обладминистрация призывает приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждениях и организациях.

"Кроме того, призываем ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий, а в заведениях торговли, ресторанного хозяйства и в общественном транспорте - рекомендуем не включать развлекательную музыку", - говорится в сообщении.

Львовская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

По информации Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, поисково-спасательные работы завершены.

Следовательно, под завалами людей нет.

По состоянию на данный момент продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций.

Силами ГосЧС спасены 7 человек, в том числе 5 детей.

Под завалами обнаружены тела 8 человек, в том числе 5-летнего мальчика.

7 человек госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу №1.

После стабилизации состояния 2 детей транспортированы на реанимобилях в Городскую детскую клиническую больницу Львова и 1 женщина - в Клиническую больницу скорой медицинской помощи Львова.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.