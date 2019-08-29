Прокуратура требует отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

Обновленный Генеральный план Ирпеня стал одним из самых скандальных проектов, который Ирпенский городской совет незаконно "протянул" на одной из сессий. Целью принятия губительного для Ирпени Генплана стало обогащение местных чиновников на тотальной и незаконной застройке. При этом, депутаты городского совета прекрасно понимали, что прийнрофою для города: как в экологическом плане, так и в плане инфраструктуры и жизни людей, пишет УНИАН.

Прокуратура Киево-Святошинского района проанализировала законность соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства на территории Киевской области и установила, что принятое Ирпенским городским советом решения "Об утверждении градостроительной документации – обновленного Генерального плана г. Ирпень" противоречит интересам общества и общественным и частным интересам, пишет PROwokator.

В частности, обновленным Генеральным планом предусматривается незаконное изменение целевого назначения земель, в том числе мелиорированных и сельскохозяйственных земель бывшего коллективного сельскохозяйственного предприятия "Рубеживское". Кроме того, в нарушение требований ст. 17 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" Ирпенским городским советом не приведен в соответствие генерального плана план зонирования, который утвержден еще в 2013 году. Интересы смежных территориальных общин, в части урегулирования вопросов относительно территорий общих интересов также учтено не было.

Кроме того, утверждение на местном уровне градостроительной документации состоялось без проведения общественного обсуждения проектов обновленного Генерального плана г. Ирпень, а градостроительная документация до момента рассмотрения на архитектурно-градостроительном совете была рассмотрена государственными органами, которые согласно закону имеют полномочия по его рассмотрению.

В связи с чем Ирпенским отделом Киево-Святошинской местной прокуратурой подано исковое заявление в интересах государства к Ирпенскому городскому совету Киевской области о признании противоправным и отмене вышеуказанного решения и признании противоправными действий органа местного самоуправления.