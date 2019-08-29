підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 17:17 224
Судова влада 2019-08-29T17:45:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня

Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня

Оновлений Генеральний план Ірпеня став  одним  з  найскандальніших проектів, який Ірпінська міська рада незаконно  "протягнула" на  одній  із  сесій. Метою прийняття  згубного  для  Ірпеня  Генплану  стало  збагачення тутешніх  чиновників  на  тотальній  та незаконній  забудові. При цьому,  депутати  міської  ради прекрасно розуміли, що прийнрофою для міста: як в  екологічному плані,  так і в  плані  інфраструктури  та  життя  людей, пише УНІАН.

Прокуратура Києво-Святошинського  району  проаналізувала  законність  дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства на території Київської області  та встановила,  що прийняте Ірпінською міською  радою рішення  "Про затвердження містобудівної документації – оновленого Генерального плану м. Ірпінь" суперечить інтересам  громади та  громадським  і  приватним  інтересам, пише PROwokator.

Зокрема, оновленим Генеральним планом передбачається незаконна зміна цільового призначення земель, в тому числі меліорованих та сільськогосподарських земель колишнього колективного-сільськогосподарського підприємства "Рубежівське".

Крім того, у порушення вимог ст. 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Ірпінською міською не приведено у відповідність до генерального плану – план зонування, який затверджений ще у 2013 році. Інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів також враховано не було. Крім того, затвердження на місцевому рівні містобудівної документації відбулося без проведення громадського обговорення проектів оновленого Генерального плану м. Ірпінь, а містобудівна документація до моменту розгляду на архітектурно-містобудівній раді не була розглянута державними органами, які відповідно до закону мають повноваження щодо її розгляду.

У зв’язку з чим Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури подано позовну заяву в інтересах держави до Ірпінської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування вищевказаного рішення та визнання протиправними дій органу місцевого самоврядування.
Архів
Новини
72% киян вважають, що президент не має права нав'язувати їм міського голову, – опитування Рейтинг 17:37
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня 17:17
Зеленський пропонує відстрочити накладення штрафів на євробляхерів 17:04
Для Зеленського встановили суфлери. Фото:
Для виступу Зеленського в Раді встановили суфлери 16:54
більше новин
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
"Центренерго" профінансує запуск нової лави на держшахті "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень 10:15
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok