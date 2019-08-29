Прокуратура вимагає скасувати рішення про затвердження оновленого Генплану Ірпеня

Оновлений Генеральний план Ірпеня став одним з найскандальніших проектів, який Ірпінська міська рада незаконно "протягнула" на одній із сесій. Метою прийняття згубного для Ірпеня Генплану стало збагачення тутешніх чиновників на тотальній та незаконній забудові. При цьому, депутати міської ради прекрасно розуміли, що прийнрофою для міста: як в екологічному плані, так і в плані інфраструктури та життя людей, пише УНІАН.

Прокуратура Києво-Святошинського району проаналізувала законність дотримання вимог земельного та містобудівного законодавства на території Київської області та встановила, що прийняте Ірпінською міською радою рішення "Про затвердження містобудівної документації – оновленого Генерального плану м. Ірпінь" суперечить інтересам громади та громадським і приватним інтересам, пише PROwokator.

Зокрема, оновленим Генеральним планом передбачається незаконна зміна цільового призначення земель, в тому числі меліорованих та сільськогосподарських земель колишнього колективного-сільськогосподарського підприємства "Рубежівське".

Крім того, у порушення вимог ст. 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Ірпінською міською не приведено у відповідність до генерального плану – план зонування, який затверджений ще у 2013 році. Інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів також враховано не було. Крім того, затвердження на місцевому рівні містобудівної документації відбулося без проведення громадського обговорення проектів оновленого Генерального плану м. Ірпінь, а містобудівна документація до моменту розгляду на архітектурно-містобудівній раді не була розглянута державними органами, які відповідно до закону мають повноваження щодо її розгляду.

У зв’язку з чим Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури подано позовну заяву в інтересах держави до Ірпінської міської ради Київської області про визнання протиправним та скасування вищевказаного рішення та визнання протиправними дій органу місцевого самоврядування.