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29 августа 2019, четверг, 16:30 425
Транспорт 2019-08-29T17:00:01+03:00
Українські Новини
Реконструкция Дарницкой площади будет завершена к концу нынешнего дорожного сезона, - Кличко

Реконструкция Дарницкой площади будет завершена к концу нынешнего дорожного сезона, - Кличко

Кличко. Фото: пресс-служба КГГА
Кличко. Фото: пресс-служба КГГА

Завершить реконструкцию Дарницкого площади столичная власть планирует до конца нынешнего дорожного сезона.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает официальный сайт мэра Киева. 

"Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок, - отметил Кличко. - Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта - на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе ", - написал мэр.

По его словам, работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель там будут вкладывать новенькое асфальтовое покрытие.

"Кстати, как уверяют дорожники, новые материалы, которые начали использовать в строительстве столичных дорог - более качественные и выносливые. Благодаря высокому содержанию в них щебня плотных пород, образует своеобразный "каменный скелет", покрытие не подвергается деформациям. На капитально обновленные дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникают проблемы - ремонтируют покрытие за свой счет", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что на Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещения.

"Завершить реконструкцию Дарницкого площади планируем до конца нынешнего сезона. Главное - чтобы погода не подвела", - подчеркнул мэр столицы.

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