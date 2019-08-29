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29 августа 2019, четверг, 16:23 383
Верховная Рада и партии 2019-08-29T16:58:49+03:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтобы Рада рассмотрела выполнение Минских соглашений

Бойко хочет, чтобы Рада рассмотрела выполнение Минских соглашений

Юрий Бойко. Фото: пресс-служба
Юрий Бойко. Фото: пресс-служба "Оппозиционной платформы"

Сегодня, 29 августа, в первый рабочий день Рады 9 созыва Бойко заявил, что в первую очередь Верховная Рада должна рассмотреть Постановление о выполнении Минских соглашений. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы". 

Он отметил, что первым должно быть рассмотрено Постановление, направленное на выполнение Минских соглашений, подготовленное оппозиционерами.

"Этот проект Постановления сегодня будет зарегистрирован. Это Постановление принципиально и для нас, и для всего украинского народа. И мы будем настаивать на его незамедлительном рассмотрении", – подчеркнул парламентарий.

Политик также отметил, что "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" не будет голосовать за новый состав правительства.

"Кадровые вопросы, которые сегодня планируется вынести в зал, проходили мимо нашей фракции, поэтому нам неизвестны кандидатуры на пост премьер-министра и министров. Всё это происходит с грубым нарушением Регламента Верховной Рады, поскольку кандидатуры должны вноситься после консультаций с фракциями и рассмотрения их в парламентских комитетах. Поэтому мы не будем участвовать в голосовании за Кабинет Министров. А за увольнение старого правительства проголосуем с удовольствием", – сказал Юрий Бойко.

"Назначение Генерального прокурора и председателя СБУ – это также дело правящей коалиции, которая ещё формируется. Мы не знаем этих кандидатур, поэтому трудно оценить их профессиональные качества. Но главное, что все назначения должны проходить с соблюдением Регламента. Верховная Рада не должна нарушать Закон и показывать плохой пример обществу", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
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