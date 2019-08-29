Экс-глава НКРЭКУ заявил, что Коломойский сознательно манипулирует цифрами

Коломойский не понимает основ работы старой модели рынка электроэнергии и сознательно манипулирует цифрами. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook, комментируя заявления олигарха в интервью "Цензор.нет".

Экс-глава НКРЭКУ насчитал почти десяток неправдивых утверждений олигарха, касающихся рынка электроэнергии, в частности по объему производимой электроэнергии и структуре ее производства.

"Коломойский: "Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год." Неправда: около 160 миллиардов квт.ч. согласно прогнозных балансов за 2018 и 2019 год.

Коломойский: "50% производит атомная энергетика." Неправда: 53% согласно баланса на 2019 год. И это очень важно, так как э/э произведённая АЭС существенно дешевле.

Коломойский: "40% производит тепловая." Неправда: 30% доля ТЭС согласно баланса на 2019 год.

Коломойский: "У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов." Неправда: вся выработка ТЭС 48 млрд. квт.ч согласно баланса на 2019 год", - написал Вовк.

По его словам, олигарх манипулирует цифрами, утверждая, что государство покупало у ТЭС электроэнергию дороже оптовых цен - по 1,9-2,00 гривны за киловатт-час. На самом же деле годовой тариф ТЭС никогда не составлял 1.9-2.0 грн/квт.ч.

"Оптовая цена равна средневзвешенной цене всей генерации в старой модели, поэтому сравнивать с ней все равно, что сравнивать цену борща за литр против цены картошки за кг", - подчеркнул Вовк.

Также олигарх привел неправдивые данные относительно изменения оптовой цены электроэнергии до и после введения формулы "Роттердам+".

"Коломойский: "Оптовая цена с начала действия "Роттердам+" и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривны до 1,618 гривны." Неправда: годовая ОРЦ от 1,31 грн в 2016 до 1.67 грн ОРЦ в 2019! Нижний уровень промах на 30%", - сообщил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что за время действия формулы "Роттердам+" зарплаты шахтеров выросли более чем в два раза.

Энергоэксперты высказывали мнение, что переход к формульному ценообразованию, основанному на импортном паритете, вывел угледобывающую отрасль из кризиса и установил справедливую цену на уголь.