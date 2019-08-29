подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 12:29 627
Экономика 2019-08-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Экс-глава НКРЭКУ заявил, что Коломойский сознательно манипулирует цифрами

Экс-глава НКРЭКУ заявил, что Коломойский сознательно манипулирует цифрами

Коломойский не понимает основ работы старой модели рынка электроэнергии и сознательно манипулирует цифрами. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook, комментируя заявления олигарха в интервью "Цензор.нет".

Экс-глава НКРЭКУ насчитал почти десяток неправдивых утверждений олигарха, касающихся рынка электроэнергии, в частности по объему производимой электроэнергии и структуре ее производства.

"Коломойский: "Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год." Неправда: около 160 миллиардов квт.ч. согласно прогнозных балансов за 2018 и 2019 год.

Коломойский: "50% производит атомная энергетика." Неправда: 53% согласно баланса на 2019 год. И это очень важно, так как э/э произведённая АЭС существенно дешевле.

Коломойский: "40% производит тепловая." Неправда: 30% доля ТЭС согласно баланса на 2019 год.

Коломойский: "У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов." Неправда: вся выработка ТЭС 48 млрд. квт.ч согласно баланса на 2019 год", - написал Вовк.

По его словам, олигарх манипулирует цифрами, утверждая, что государство покупало у ТЭС электроэнергию дороже оптовых цен - по 1,9-2,00 гривны за киловатт-час. На самом же деле годовой тариф ТЭС никогда не составлял 1.9-2.0 грн/квт.ч.

"Оптовая цена равна средневзвешенной цене всей генерации в старой модели, поэтому сравнивать с ней все равно, что сравнивать цену борща за литр против цены картошки за кг", - подчеркнул Вовк.

 Также олигарх привел неправдивые данные относительно изменения оптовой цены электроэнергии до и после введения формулы "Роттердам+".

"Коломойский: "Оптовая цена с начала действия "Роттердам+" и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривны до 1,618 гривны." Неправда: годовая ОРЦ от 1,31 грн в 2016 до 1.67 грн ОРЦ в 2019! Нижний уровень промах на 30%", - сообщил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что за время действия формулы "Роттердам+" зарплаты шахтеров выросли более чем в два раза.

Энергоэксперты высказывали мнение, что переход к формульному ценообразованию, основанному на импортном паритете, вывел угледобывающую отрасль из кризиса и установил справедливую цену на уголь.

Больше новостей о: Дмитрий Вовк НКРЭКУ Игорь Коломойский

Архив
Новости
Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента 14:42
Дубинский рассказал, кого выдвигает "Слуга народа" на главные должности 14:40
За экс-министра здравоохранения Богатыреву внесли 6 млн гривен залога, но она еще в СИЗО, - адвокат 14:22
Верховная Рада
Первый день Рады: обсуждают состав Кабмина и гадают зачем Зе сохранил Авакова 14:21 Обновляется
"Слуга народа" выдвинула Кулебу и Федорова на должность вице-премьер-министров посла Украины в ОБСЕ 14:17 Дополнено
больше новостей
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать 19:59
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok