Минские договоренности и нормандский формат ничего Украине не дадут, - Кравчук

Почему я скептически отнесся к позиции Президента Зеленского, когда он так с надеждой перебрал на себя минские договоренности? Они нам ничего не дадут. Уже за пять лет они не решили и не решат коренного вопроса - территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", - сказал бывший Президент (1991-1994) Леонид Кравчук в интервью газете "Сегодня", передают Українськi Новини.\r\nКравчук добавил, что "минские договоренности" по Венской конвенции о праве международных договоров не являются первоочередными, поскольку не подписаны президентами или министрами иностранных дел.\r\nПо его словам, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни Президент Франции Эммануэль Макрон, как и Президент США Дональд Трамп или другие лидеры, фактически не несут ответственности за "минские договоренности".\r\n"Параллельно с минскими договоренностями действует "нормандский формат". Вы читали хоть один документ, принятый в этом формате? Я не читал. Они поговорили, потом едут каждый в свою страну и толкуют то, что они обсудили, по-разному. Так, международное право не может обеспечить выполнение интересов украинского независимого государства", - сказал Кравчук.\r\nПо его мнению, Украина обязана требовать от мирового сообщества, чтобы были приняты шаги по выполнению Будапештского меморандума (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия).\r\n"Мы имеем право заявить о том, чтобы ядерные государства нам гарантировали безопасность, и не только они, создали фонд помощи для восстановления разрушенных Россией районов Донецкой и Луганской областей при участии России. Мы имеем право на постановку этого вопроса", - сказал он.\r\nПри этом Кравчук не ответил прямо на вопрос о том, поддерживает ли он предоставление особого статуса или автономии Донбассу.\r\n"Никогда та часть Донбасса, которая уже фактически шесть лет под оккупацией, не будет такой, как была... Нужно думать, как нам организовать жизнь в этом регионе и в целом. Не надо делить Донецкую и Луганскую области на части. Как организовать жизнь в тех регионах, которые уже шесть лет провели под оккупацией? И надо здесь учитывать все, каждую деталь. Но главное - каким будет там человек?" - сказал он.\r\nВ то же время экс-Президент выступил против федерализации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кравчук не может уснуть без пистолета.