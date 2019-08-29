Минские договоренности и нормандский формат ничего Украине не дадут, - Кравчук

Почему я скептически отнесся к позиции Президента Зеленского, когда он так с надеждой перебрал на себя минские договоренности? Они нам ничего не дадут. Уже за пять лет они не решили и не решат коренного вопроса - территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины", - сказал бывший Президент (1991-1994) Леонид Кравчук в интервью газете "Сегодня", передают Українськi Новини.

Кравчук добавил, что "минские договоренности" по Венской конвенции о праве международных договоров не являются первоочередными, поскольку не подписаны президентами или министрами иностранных дел.

По его словам, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни Президент Франции Эммануэль Макрон, как и Президент США Дональд Трамп или другие лидеры, фактически не несут ответственности за "минские договоренности".

"Параллельно с минскими договоренностями действует "нормандский формат". Вы читали хоть один документ, принятый в этом формате? Я не читал. Они поговорили, потом едут каждый в свою страну и толкуют то, что они обсудили, по-разному. Так, международное право не может обеспечить выполнение интересов украинского независимого государства", - сказал Кравчук.

По его мнению, Украина обязана требовать от мирового сообщества, чтобы были приняты шаги по выполнению Будапештского меморандума (о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия).

"Мы имеем право заявить о том, чтобы ядерные государства нам гарантировали безопасность, и не только они, создали фонд помощи для восстановления разрушенных Россией районов Донецкой и Луганской областей при участии России. Мы имеем право на постановку этого вопроса", - сказал он.

При этом Кравчук не ответил прямо на вопрос о том, поддерживает ли он предоставление особого статуса или автономии Донбассу.

"Никогда та часть Донбасса, которая уже фактически шесть лет под оккупацией, не будет такой, как была... Нужно думать, как нам организовать жизнь в этом регионе и в целом. Не надо делить Донецкую и Луганскую области на части. Как организовать жизнь в тех регионах, которые уже шесть лет провели под оккупацией? И надо здесь учитывать все, каждую деталь. Но главное - каким будет там человек?" - сказал он.

В то же время экс-Президент выступил против федерализации.

Как сообщали Українськi Новини, Кравчук не может уснуть без пистолета.