Украинские зверофермы утилизировали более 25 тыс тонн отходов птицефабрик

За первые шесть месяцев 2019 года норковые фермы в Украине утилизировали более 25 тыс. тонн отходов птицеферм и рыбзаводов в качестве корма для своих животных, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Президент Ассоциации звероводов Украины Александр Дикий.

Он также сообщил, что норковые фермы являются естественным утилизатором отходов птицеводства и рыбной отрасли. "Съедая массу отходов, зверофермы выполняют очень важную экологическую функцию и, по сути, позволяют организовать безотходное производство пищевых продуктов. По объемам утилизации отходов норковые фермы уже сегодня создают сильную конкуренцию утилизирующим компаниям в 22 странах Европы, где развито звероводство", - уверен Александр Дикий.

Президент Ассоциации звероводов Украины также привел в пример Польшу, которая в Европейском союзе является одним из крупных производителей мяса птицы. По его мнению, одной из составляющих успеха птицеводства в Польше являются норковые фермы, которые покупают отходы птицефабрик в качестве корма для пушных животных, чем существенно снижают конечную стоимость мяса птицы.

"Если бы не норковые фермы, то птицефабрикам нужно было бы платить большие деньги перерабатывающим заводам за утилизацию своих отходов. Что естественно отразилось бы на себестоимости мяса птицы и, разумеется, на кошельке конечного потребителя. Например, немецкие утилизирующие компании борются в Польше с норковыми фермами за такие отходы, пытаясь на законодательном уровне запретить их деятельность, используя в качестве инструмента давления экологические и зоозащитные организации", - отметил Дикий.

В Украине существуют норковые фермы, которые, наоборот платят за то, что им дают отходы, тем самым снижая себестоимость производства птицы. Хотите дешевле курицу - нужно развивать звероводство", - сообщил Александр Дикий.