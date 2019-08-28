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28 августа 2019, среда, 22:19 21
Происшествия 2019-08-28T22:23:08+03:00
Українські Новини
Львов решил проверить системы газоснабжения всех домов после обвала дома в Дрогобыче

Львов решил проверить системы газоснабжения всех домов после обвала дома в Дрогобыче

Львов решил проверить системы газоснабжения всех домов после обвала дома в Дрогобыче Львовской области.  Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Мэр Львова Андрей Садовый выразил соболезнования пострадавшим и дал поручение коммунальным службам Львова провести обследование газоснабжающих систем зданий", - сказано в сообщении.

Садовый дал поручение департаменту жилищного хозяйства обеспечить обследование систем газоснабжения в наших домах.

"Также необходимо усилить информирование жителей о правильном обращении с бытовым газом - надо еще раз на это обратить людям внимание. На досках объявлений в домах необходимо разместить информационные сообщения", - сообщил Садовый.

Городские учреждения здравоохранения Львова приняли пострадавших из Дрогобыча.

Пострадавшие требуют дорогостоящего лечения.

Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщали Українські Новини, спасатели продолжают поиски 5 людей под завалами дома в Дрогобыче Львовской области.

2 человека погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за взрыва 28 августа в 2:46 в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.

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