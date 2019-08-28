Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі

Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття постраждалим і дав доручення комунальним службам Львова провести обстеження газопостачальних систем будівель", - сказано в повідомленні.

Садовий дав доручення департаменту житлового господарства забезпечити обстеження систем газопостачання в наших будинках.

"Також необхідно посилити інформування мешканців про правильне поводження з побутовим газом - треба ще раз на це звернути увагу людям. На дошках оголошень в будинках необхідно розмістити інформаційні повідомлення", - повідомив Садовий.

Міські заклади охорони здоров'я Львова прийняли постраждалих з Дрогобича.

Постраждалі вимагають дорогого лікування.

Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники продовжують пошуки 5 людей під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області.

2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через вибух 28 серпня о 2:46 у будинку на вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.