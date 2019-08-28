підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі
28 серпня 2019, середа, 22:19 4
Події 2019-08-28T22:23:43+03:00
Українські Новини
Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі

Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі

Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття постраждалим і дав доручення комунальним службам Львова провести обстеження газопостачальних систем будівель", - сказано в повідомленні.

Садовий дав доручення департаменту житлового господарства забезпечити обстеження систем газопостачання в наших будинках.

"Також необхідно посилити інформування мешканців про правильне поводження з побутовим газом - треба ще раз на це звернути увагу людям. На дошках оголошень в будинках необхідно розмістити інформаційні повідомлення", - повідомив Садовий.

Міські заклади охорони здоров'я Львова прийняли постраждалих з Дрогобича.

Постраждалі вимагають дорогого лікування.

Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники продовжують пошуки 5 людей під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області.

2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через вибух 28 серпня о 2:46 у будинку на вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.

Більше новин про: вибух у багатоповерхівці вибух у Дрогобичі

Архів
Новини
Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі 22:19
Стефанчук звинуватив депутата Князевича у передачі новому парламенту законопроекту про зняття недоторканності 22:14
Прокурор назвав причину пожежі в готелі в Одесі, в якому згоріли люди 21:52
Акція
Під ОПУ протестувальники з факелами скандували "Аваков - чорт" 21:33
"Слуги народу" на закритій зустрічі з Зеленським не обговорювали кадрові призначення 21:27
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу "Роттердам+" 12:03
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Зеленський за участь США в переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі" 16:29
Богатирьову затримали в Борисполі після прильоту з Мінська 20:15 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok