Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку у Дрогобичі

Львів вирішив перевірити системи газопостачання всіх будинків після обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n"Мер Львова Андрій Садовий висловив співчуття постраждалим і дав доручення комунальним службам Львова провести обстеження газопостачальних систем будівель", - сказано в повідомленні.\r\nСадовий дав доручення департаменту житлового господарства забезпечити обстеження систем газопостачання в наших будинках.\r\n"Також необхідно посилити інформування мешканців про правильне поводження з побутовим газом - треба ще раз на це звернути увагу людям. На дошках оголошень в будинках необхідно розмістити інформаційні повідомлення", - повідомив Садовий.\r\nМіські заклади охорони здоров'я Львова прийняли постраждалих з Дрогобича.\r\nПостраждалі вимагають дорогого лікування.\r\nЛікарі надають всю необхідну допомогу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рятувальники продовжують пошуки 5 людей під завалами будинку в Дрогобичі Львівської області.\r\n2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через вибух 28 серпня о 2:46 у будинку на вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.