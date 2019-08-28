Хозсуд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о ТМ "Корвалол Corvalolum" по ходатайству "Фармак"

Хозяйственный суд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о торговой марке "Корвалол Corvalolum" по ходатайству компнии "Фармак".

Данное решение было принято по итогам судебного заседания.

В частности, 28 августа прошло подготовительное судебное заседание по делу о хорошо известного обозначения "Корвалол Corvalolum", в ходе которого судом были рассмотрены ходатайства истца – Фармацевтической фирмы Дарница о привлечении компании "Фармак" в качестве соответчика по делу и ходатайство АО "Фармак" о привлечении к выводу социологического опроса потребителей по ДВ "Корвалол Corvalolum” в качестве доказательства по данному судебному делу.

Оба ходатайства были удовлетворены в полном объеме.

Подготовительное заседание было отложено до 4 сентября 2019.

Компания "Фармак отмечает, что решения о признании торгового знака "Корвалол Corvalolum” хорошо известным на имя "Фармака" остается в силе.

"Фармак” защищает свое эксклюзивное право на хорошо известное обозначение "Корвалол Corvalolum”. Что касается Единого государственного реестра хорошо известных знаков. Согласно действующему законодательству Украины не существует Единый государственный реестр хорошо известных знаков, есть только Перечень, который ведется уполномоченным учреждением. Хорошо известный знак "Корвалол Corvalolum” сегодня действует независимо от наличия или отсутствия в Перечне, таким образом, решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины от 20 июня 2017 о признании знака хорошо известным в Украине на имя акционерного общества "Фармак” для товаров 5 класса МКТУ состоянию на 01 декабря 2002 глда и приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июля 2017 года № 1037 являются действительными и не являются отмененным. То есть указанные решение и приказ являются, вступившими в силу с даты их принятия, и продолжают оставаться в силе ", - отметил Дмитрий Таранчук, директор по правовому обеспечению "Фармак”.

Таранчук отметил, что согласно п. 7.6 Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины 15 апреля 2005 № 228 Решение Апелляционной палаты, принятое по результатам рассмотрения заявления, вступает в силу с утверждения его приказом Государственной службы.

Вместе с тем, согласно п. 7.8 порядка знак, признанный общеизвестным в Украине по решению Апелляционной палаты, заносится в Перечень знаков, признанных хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, который ведется Государственной службой.

В перечень также вносятся данные о дате вступления в силу решения, которым признано, что знак стал хорошо известным в Украине, дате, знак стал хорошо известным в Украине, полное наименование, местонахождение юридического лица - владельца знака, фамилии, имени, отчества места жительства для физического лица - владельца знака; - изображение знака, перечня товаров и /или услуг, для которых знак признан общеизвестным в Украине.

Исходя из вышеуказанного, по мнению Таранчука, действие прав на хорошо известный знак возникает с момента утверждения Решение Апелляционной палаты приказом Минэкономразвития, а не с момента внесения сведений о нем в перечень.

Как сообщали Українськi Новини, Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

В начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".