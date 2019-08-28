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28 августа 2019, среда, 21:14 1112
Транспорт 2019-08-28T21:15:29+03:00
Українські Новини
Во Львовской области открыли мост через Днестр

Во Львовской области открыли мост через Днестр

Львовская область 28 августа открыла мост через реку Днестр в Жидачевском районе. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Сегодня, 28 августа, состоялся смотр завершения реконструкции мостового перехода через реку Днестр на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-12 "Стрый - Тернополь - Кропивницкий – Знаменка", - говорится в сообщении.

Старый мост был признан аварийным в 2008 году, а перекрыт в 2017 году, после обвала балки.

Дорожники сразу приступили к проектированию нового моста и в июле 2018 начали строительные работы.

Длина нового мостового перехода составляет 181,05 м.

Устроено по одной полосе движения в каждом направлении, общая ширина проезжей части составляет 7,5 м.

Конструкция проезжей части на мосту состоит из монолитной накладной плиты, гидроизоляции, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Также устроены подходы к мосту длиной 1,326 км и тротуары.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены необходимые дорожные знаки, металлическое барьерное и перильное ограждения, направляющие столбики и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Строительные работы продолжались - 13 месяцев.

Стоимость работ - 229,4 млн гривен.

Заказчиком работ выступила Служба автомобильных дорог в Львовской области.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года.

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