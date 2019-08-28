Дрогобыч Львовской области решил отселить все семьи из разрушенного дома

Дрогобыч Львовской области решил отселить все 64 семьи из разрушенного дома. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Дрогобычского городского совета, передают Українські Новини.\r\n"Будут отселены все семьи", - сказал он.\r\nПо его словам, такое решение принято из-за угрозы нового обвала.\r\nВсе семьи планируют переселить в один из санаториев курортного города Трускавец, который находится рядом с Дрогобычем.\r\nКак сообщали Українські Новини, спасатели продолжают поиски 5 людей под завалами дома в Дрогобыче Львовской области.\r\n2 человека погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за взрыва 28 августа в 2:46 в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.