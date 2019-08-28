подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 15:49 410
Политика 2019-08-28T17:00:03+03:00
Українські Новини
Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского

Швейцарские правозащитники из Сети "Солидарности" приветствуют освобождение Вышинского

Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) которая 20 лет занимается защитой человеческих прав в Европе и мире, защитой политических заключенных и людей, преследуемых в результате военных конфликтов, приветствует освобождение из-под стражи в украинском суде журналиста и шеф-редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и изменение ему меры пресечения на личное поручительство.

После длительного изучения дела Вышинского 29 июля "Сеть Солидарности" признала политзаключенным главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а именно преследуемого за журналистскую деятельность и антивоенную риторику. "Сеть Солидарности" направила Президенту Украины, правительству Украины и Генеральному прокурору Украины официальное обращение с требованием незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского из-под стражи.

"Сеть Солидарности" приветствует решение украинской системы Юстиции о изменении меры пресечения Кириллу Вышинскому. Соблюдение Украиной прав человека и недопущение преследований по политическим мотивам является крайне важной составляющей интеграции всех государственных институтов страны в соответствии с курсом на реализацию европейских ценностей свобод и принципов.

Для мониторинга соблюдения и контроля прав человека, избежание политических преследований в Украине и других странах постсоветского пространства, Швейцарская правозащитная организация "Сеть Солидарности" (Solidaritätsnetz Bern) открывает в Киеве свое подразделение – правозащитную организацию "Сеть Солидарности Интернешнл" (Solidaritätsnetz international).

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве по подозрению в государственной измене 15 мая 2018 года.

 
Архив
Новости
Суд арестовал Богатыреву и назначил 6 млн гривен залога 17:49
Международная и Европейская федерации журналистов требуют освобождения Сущенко и Асеева вслед за Вышинским 17:45
В Харьковской области напали на съемочную группу телеканала "112" 17:37
Законопроект Хромаева №9035 узурпирует власть Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, - Падалка 17:19
Богатырева вернулась в Украину после окончания послеоперационной реабилитации 17:09
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Претендент на премьерство Коболев обещает заплатить "Укрнефти" Коломойского 17,3 млрд гривен 15:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok