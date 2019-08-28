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28 августа 2019, среда, 15:47 26
Экономика 2019-08-28T15:52:55+03:00
Українські Новини
АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании

АРМА без конкурса отдала управление Херсонской нефтеперевалкой неизвестной компании

Управление Херсонским нефтеперевалочным комплексом может перейти от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП) к ООО "Вествайт Трейд". Об этом свидетельствует обнародованный в системе ProZorro отчет о заключении 23 августа договора между этой компанией и Нацагентством по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений (далее — АРМА), сообщает enkorr.

Процесс смены управителя был запущен 26 июля 2019 г. Тогда следователь одесской полиции Лилия Цишенко обратилась в Киевский райсуд Одессы с просьбой передать управление Херсонского нефтеперевалочного комплекса от ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами", у которого он находится на сбережении с 2014 г., к АРМА.

После этого сайте АРМА в разделе "лица, что могут осуществляться управление активами", появились две компании, якобы имеющие квалификацию для управления объектами перевалки и хранения нефтепродуктов. Это ООО "Карпат-ЭКО", специализирующееся на утилизации отработанных масел и прочих нефтепродуктов, и ООО "Вествайт Трейд", ранее не замеченное в работе на рынке нефтепродуктов.

23 августа без проведения тендера или публичного конкурса, АРМА заключила 5-летний контракт с ООО "Вествайт Трейд" на "управление объектом недвижимого имущества". Сам договор в системе ProZorro не обнародован, доступен только отчет о его заключении. В этом отчете не уточняется каким именно объектом "Вествайт Трейд" будет управлять.

ООО "Вествайт Трейд" зарегистрировано в октябре 2018 г. на жителя Киева Олега Мороза, затем в апреле 2019 г. компания была перерегистрирована на жителя г. Остер Черниговской области Вячеслава Авершина. В открытых реестра юрлиц нет информации о другой предпринимательской деятельности В.Авершина.

В телефонном разговоре с enkorr директор "Вествайт Трейд" В.Авершин от комментариев воздержался, пообещав уточнить "по херсонскому вопросу после окончания совещания". На момент выхода публикации, комментарий получить не удалось.

Также enkorr направил запрос в АРМА с просьбой объяснить причину выбора ООО "Вествайт Трейд" в качестве управителя имуществом без проведения конкурса или тендера.

Процесс смены управителя Херсонского нефтеперевалочного комплекса происходит одновременно с попытками СБУ и прокуратуры заблокировать работу перевалки. 10-11 августа СБУ провела обыск на пришвартованном к причалу терминала танкере "Мрия", чем на время заблокировала работу перевалки. 20 августа судно было захвачено вооруженным отрядом СБУ и погранслужбы в нейтральных водах и принудительно отбуксировано в Херсон.

Справка enkorr

Херсонская нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и с осени 2014 г. на основании решения Приморского суда Одессы находится в оперативном управлении ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами». ГП ПОНП является правопреемником ГП "Феодосийское ПОНП", которое перерегистрировано после оккупации Крыма. Учредителем ГП ПОНП выступает Министерство энергетики и угольной промышленности.

В 2018 г. ПОНП принял 84,6 тыс. т импортных нефтепродуктов (12% от общего объема перевалки морпортами). В І полугодии 2019 г. — 45,3 тыс. т (16%).
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