СМИ назвали главных претендентов на должность министра инфраструктуры

На должность министра инфраструктуры могут претендовать 6 кандидатов - Владислав Криклий, Юрий Лавренюк, Владимир Шульмейстер, Сергей Пинькас, Игорь Смелянский и Евгений Кравцов. Об этом сообщает издание delo.ua в материале "Кто станет новым министром инфраструктуры? ТОП-6 вероятных кандидатур"\r\nНаиболее вероятным кандидатом издание считает Владислава Криклия - №12 в списке партии "Слуга народа". До участия в выборах он несколько лет занимался реформой сервисных центров МВД, в рамках которой отвечал за развитие сферы электронных услуг.\r\nВторым в списке претендентов выделяют Юрия Лавренюка - заместителя нынешнего министра Владимира Омеляна. По информации издания о такой возможности говорит то, что на всех совещаниях в Офисе президента Украины Министерство Инфраструктуры на текущий момент представляет именно Лавренюк.\r\nВладимира Шульмейстера, ранее занимавшего пост первого заместителя министра инфраструктуры Пивоварского издание считает менее вероятным, так как по словам источников издания в ОПУ (Офисе президента Украины) отношения Шульмейстера с командой президента несколько охладели. Еще одним в списке возможных претендентов на позицию министра delo.ua называет Сергея Пинькаса - генерального директора транспортной компании ORUM, бывшего замглавы Укроборонпрома. Издание отмечает повышенную публичную активность Пинькаса накануне первого заседания Рады.\r\nТакже, среди возможных кандидатов издание выделяет Евгения Кравцова - главы Укрзалiзницi и Игоря Смелянского - Гендиректора Укрпошты. Среди достижений последнего издание называет повышение эффективности почтового оператора и работу над улучшением сервиса. При этом, издание констатирует довольно сдержанные оценки экспертами результатов Укрпошты. К основным заслугам Кравцова delo.ua относит борьбу с коррупцией вокруг крупнейшего государственного монополиста в части дерегуляции вагонной составляющей (в т.ч. инициированная Кравцовым отмена 209 постановления, которая могла принести УЗ дополнительные 5 млрд. грн. в год), покупку трех десятков локомотивов GE и существенное улучшение финансовых результатов железной дороги в последние годы (в т.ч. за счет повышения тарифов и привлечение бондов на сумму 500 млн. грн.)\r\nКак ранее сообщались СМИ Евгений Кравцов заявил о том, что УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов.\r\nКроме того, Владислав Криклий заявил, что правительство планирует уделить внимание развитию малой авиации.