ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури

На посаду міністра інфраструктури можуть претендувати 6 кандидатів - Владислав Криклій, Юрій Лавренюк, Володимир Шульмейстер, Сергій Пінькас, Ігор Смілянський і Євген Кравцов. Про це повідомляє видання delo.ua в матеріалі "Хто стане новим міністром інфраструктури? ТОП-6 ймовірних кандидатур".

Найбільш імовірним кандидатом видання вважає Владислава Криклія - №12 у списку партії "Слуга народу". До участі в виборах він кілька років займався реформою сервісних центрів МВС, в рамках якої відповідав за розвиток сфери електронних послуг.

Другим в списку претендентів виділяють Юрія Лавренюка - заступника нинішнього міністра Володимира Омеляна. За інформацією видання про таку можливість говорить те, що на всіх нарадах в Офісі президента України Міністерство Інфраструктури на поточний момент представляє саме Лавренюк.

Володимира Шульмейстера, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра інфраструктури Пивоварського видання вважає менш ймовірним, оскільки за словами джерел видання в ОПУ (Офісі президента України) відносини Шульмейстера з командою президента дещо охолонули. Ще одним в списку можливих претендентів на позицію міністра delo.ua називає Сергія Пінькаса - генерального директора транспортної компанії ORUM, колишнього заступника голови Укроборонпрому. Видання відзначає підвищену публічну активність Пінькаса напередодні першого засідання Ради.

Також, серед можливих кандидатів видання виділяє Євгена Кравцова - главу Укрзалiзницi та Ігоря Смілянського - Гендиректора Укрпошти. Серед досягнень останнього видання називає підвищення ефективності поштового оператора і роботу над поліпшенням сервісу. При цьому, видання констатує досить стримані оцінки експертами результатів Укрпошти. До основних заслуг Кравцова delo.ua відносить боротьбу з корупцією навколо найбільшого державного монополіста в частині дерегуляції вагонної складової (в т.ч. ініційоване Кравцовим скасування 209 постанови, яка могла принести УЗ додаткові 5 млрд. грн. на рік), покупку трьох десятків локомотивів GE і істотне поліпшення фінансових результатів залізниці в останні роки (в т.ч. за рахунок підвищення тарифів і залучення бондів на суму 500 млн. грн.)

Як раніше повідомляли ЗМІ Євген Кравцов заявив про те, що УЗ планує залучити приватний капітал для розвитку вокзалів.

Крім того, Владислав Криклій заявив, що уряд планує приділити увагу розвитку малої авіації.