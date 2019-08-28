Киевский метрополитен отстранил компанию Ахметова из аукциона на покупку электроэнергии

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" отклонило заявки дочерней компании энергохолдинга ДТЭК "Киевские энергетические услуги" и ЧАО "Черкасское химволокно" и допустило 6 компаний к участию в аукционе на закупку 96 млн кВт-ч электрической энергии.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, компания "Киевские энергетические услуги" не была допущена в связи с двумя ошибками в тендерной документации.

Заказчиком указано название закупки "энергия электрическая", тогда как в письме компании наименование закупки указано как "электрическая энергия".

Также "Киевские энергетические услуги" в письме написали "количество товара определяется на основании снятых показателей электросчетчика, который установлен на объекте Киевский метрополитен", тогда как в тендерной документации "электросчетчики" указаны в множественном числе.

В свою очередь компания "Черкасское химволокно" не была допущена к аукциону, так как она не предоставила справку, которая подтверждает наличие лицензии по поставке электроэнергии.

При этом "Киевский метрополитен" допустил к аукциону ООО "Энерго сбыт транс", ООО "Энерга Сумы", ООО "АС", ООО "Торговая электрическая компания", ООО "Газовая компания Энергоком" и ООО "Электро-ресурс".

Предметом закупки данного тендера является 95,988 млн кВт/ч электроэнергии со стартовой ценой 272,41 млн гривен.

Срок поставки до 31 декабря.

Как сообщали Українські Новини, ранее Киевский метрополитен отменил тендер на ТЭО линии метро на Троещину.

Также мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь.