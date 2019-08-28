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28 августа 2019, среда, 11:54 132
Общество 2019-08-28T11:55:08+03:00
Українські Новини
Жителей Киева оставят без воды: адреса и график отключения

Жителей Киева оставят без воды: адреса и график отключения

В Киеве будут отключать воду. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В Киеве будут отключать воду. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

В период с 28 по 31 августа "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы, в связи с чем будет отключаться вода. Об этом сообщает "Киевводоканал".

Отключение воды будет проводиться по таким адресам:

28 августа с 09.00 до 23.00 - ул. Нежинская, 20; просп. Отрадный, 1-9а; ул. Бориславская 1-11; ул. Мироновская (11 частных домов).

28 августа с 10.00 до 23.00 - просп.  Голосеевский, 110, 112, 114, 114к2, 118к1, 118к2, 114а.

28 августа с 10.00 до 18.00 - ул. Энтузиастов, 7/3, 9/2, 7/4, 13а, 13б; був. Шамо, 18/2.

28 августа с 17.00 до 08.00 29 августа - ул. Зоологическая, 3; просп. Победы, 32, 34.

29 августа с 10.00 до 24.00 - переулок Коломийский, 5а, 5/2, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13/23, 15/43; ул. Сеченова, 4, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 27, 29.

29 августа с 10.30 до 19.30 - ул. Ю. Ильенко, 46, 48, 48а, 52а.

30 августа с 10.00 до 23.00 - просп. Голосеевский, 116а, 118б, 118в, 120в; ул. Васильковская, 47, 47к2, 47к3, 47а.

30 августа с 10.00 до 19.00 - ул. Челябинская, 10, 24а.

31 августа с 09.30 до 23.00 - ул. Голосеевская, 17, 19, 19а, 21, 51/2, 57; ул. Добрый путь, 5, 5а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7а, 9, 9/1, 11.

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