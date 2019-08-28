Кризис образования будет продолжаться, пока государство экономит на будущих поколениях, - Левочкин

За последние пять лет реальные расходы на образование снизились более чем на 40%, причём даже заниженные показатели финансируются не полностью. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин накануне нового учебного года в школах и вузах, информирует персональный портал политика.

"Финансирование образования все последние пять лет в кризисе. Если в 2013 году в консолидированном бюджете оно составляло эквивалент 13,2 млрд долларов - то есть 7,2% ВВП, - то в плане на 2019 год стоит сумма, эквивалентная 9,1 млрд долларов, что составляет 6% ВВП. Потерянный процент ВВП - это те деньги, из-за которых сокращается количество учебных заведений и педагогов", - заявил Сергей Левочкин.

Также политик отметил, что в последние годы происходит значительное недофинансирование по статье "Образование" в сводном бюджете. В 2016-м по ней было недополучено 9,8 млрд грн (7,1% расходов), в 2017-м - 14,2 млрд грн (7,4%), в 2018-м - 13,8 млрд грн (6,2%). Тенденция сохраняется и в нынешнем году: недофинансирование только в госбюджете по общему фонду за первое полугодие составило 14%.

"Недостаточно средств выделяется, прежде всего, на субвенцию регионам, из-за чего местные власти вынуждены сокращать количество педагогов. По этой же причине в стране резко сократилось количество учреждений профтехобразования и внеклассного воспитания. В новый учебный год украинские школы входят с теми же проблемами. Они не будут развиваться, пока государство таким образом экономит. Лишь пересмотр бюджетного финансирования позволит вырвать образование из кризиса", - резюмировал Сергей Левочкин.