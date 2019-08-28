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28 августа 2019, среда, 10:24 137
Недвижимость 2019-08-28T10:27:52+03:00
Українські Новини
Помещение в "Арена Сити" продают за 65 млн гривен

Помещение в "Арена Сити" продают за 65 млн гривен

Финансовая компания "Инвестхиллс Веста" выставила на аукцион нежилое помещение в торгово-развлекательном центре "Арена Сити" в Киеве со стартовой ценой 65 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажи", передают Українськi Новини.

На аукцион выставлено помещение площадью 976,3 кв. м на 3-м этаже ТРЦ.

Оно состоит с 2 частей: офисной площади 480 кв. м и 26 автономных номеров отеля общей площадью 496,3 кв. м.

Аукцион стартовал 27 августа.

Предложения принимаются до 29 сентября, проведение аукциона запланировано на 30 сентября.

Тем временем Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве.

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