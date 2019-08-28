Помещение в "Арена Сити" продают за 65 млн гривен

Финансовая компания "Инвестхиллс Веста" выставила на аукцион нежилое помещение в торгово-развлекательном центре "Арена Сити" в Киеве со стартовой ценой 65 млн гривен.\r\nОб этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажи", передают Українськi Новини.\r\nНа аукцион выставлено помещение площадью 976,3 кв. м на 3-м этаже ТРЦ.\r\nОно состоит с 2 частей: офисной площади 480 кв. м и 26 автономных номеров отеля общей площадью 496,3 кв. м.\r\nАукцион стартовал 27 августа.\r\nПредложения принимаются до 29 сентября, проведение аукциона запланировано на 30 сентября.\r\nТем временем Смелянский хочет продать здание Главпочтамта в Киеве.