подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
28 августа 2019, среда, 09:00 367
Экономика 2019-08-28T11:42:14+03:00
Українські Новини
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона, - Гаврилечко

Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона, - Гаврилечко

Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственная возможность обеспечить регион светом и теплом в условиях блокады поставок угля Россией. Об этом заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Проблема с обеспечением электроэнергией Луганской области должна решаться на государственном уровне. И это не проблема ДТЭК или иных частных компаний, это проблема отношений Украины и России. Станция работает на антраците. С 2017 года антрацита на территории, подконтрольной правительству Украины нет. Нет и подъездов к станции с территории Украины. Уголь возят с России. Понятно, что это риск. Поэтому с 2017 года муссируется как тема строительства железной ветки на станцию, так и тема строительства подстанции Кременная, которая бы увеличила перетоки электроэнергии из объединенной энергосистемы Украины в Луганскую область. Но никто проблему не хотел решать, и сейчас жители Луганской области предоставлены по сути сами себе", - заявил Гаврилечко.

По его мнению, когда с 1 июня Россия перекрыла поставки угля и станция вынужденно перешла на газ, который значительно дороже, правительство приняло единственно верное решение – снизить цену на газ для Луганской ТЭС.

"В данной ситуации Гройсман принимает единственное правильное решение – снизить цену на газ для станции. Временно, до разблокирования поставок. Главное, что люди будут со светом и теплом. А еще и с водой, потому что если станция остановится – то перестанут работать насосы, да и все системы жизнеобеспечения накроются медным тазом", - подчеркнул Гаврилечко.

Эксперт также раскритиковал последовавшую после этого отмену решения правительства, отметив, что альтернативы введению спеццены на газ для Луганской ТЭС нет. В противном случае регион будет полностью парализован.

"Но вдруг потом случается невероятное – правительство отменяет решение о снижении цены. Мотивирует это тем, что ситуацию можно решить без снижения цены и просто достроив дополнительные линии. Но строительство подстанции Кременной, которая может дать допмощности, закончится в мае 2020 года. Денег же на газ по-прежнему нет – раз нет Постановления Кабмина. Значит, станция не сможет его закупать. И как итог – жители региона останутся без света и тепла. Подарили надежду и сразу же забрали. Снижение цены на газ – это единственное решение для спасения региона. Альтернативы решению Кабмина по снижению цены нет", - подчеркнул Гаврилечко.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставок антрацита на ТЭС с территории России. С 27 августа для экономии газа Луганская теплоэлектростанция перешла на работу одним энергоблоком.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 14 августа заявил, что государство в порядке чрезвычайной ситуации снижает цену на газ для Луганской ТЭС, поскольку если газ будет поступать по коммерческой цене, то стоимость электроэнергии для жителей области возрастет в несколько раз. 15 августа правительство инициировало отмену этого решения. Одновременно НЭК "Укрэнерго" поручено ускорить реализацию проекта строительства в области второй линии энергообеспечения.
Архив
Новости
Президент "в законе": Коломойский предлагает дать Зеленскому еще один срок 11:45
Под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек 11:42
Кризис образования будет продолжаться, пока государство экономит на будущих поколениях, - Левочкин 11:35
Суд сегодня рассмотрит меру пресечения экс-министру здравоохранения Богатыревой 11:20
Пьяные, необразованные и ленивые военные: Американский полковник назвал главную проблему Яворовского учебного центра 11:15
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok