Кампания против назначения Авакова в новый Кабмин может быть вызвана местью Порошенко, – Постернак

Кампания в интернете и планируемый митинг под офисом Президента Владимира Зеленского против назначения министра МВД Украины Арсена Авакова в новый состав Кабинета Министров возможно организована Петром Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал политтехнолог Олег Постернак.

"Борьба против Авакова продолжается. В интернете пошла кампания, чтобы не допустить его назначение в новый состав правительства. Назначили митинг под офисом Президента. Кампанию активно поддерживают вчерашние порохоботы. Неужели Порошенко мстит? Или настолько боится?" - написал Олег Постернак.

Он высказал мнение, что массовость кампании против Авакова означает, что его на самом деле планируют оставить в Кабмине.

Олег Постернак заявил, что работу полиции можно долго критиковать, но надо подходить объективно.

"Аваков, как минимум, не дал провести массовые фальсификации на двух подряд выборах, полиция все же не допускает разгула бандитизма, несмотря на наводнение страны нелегальным оружием", - написал политтехнолог. По его словам, Арсен Аваков провел реформу ГАИ и создал патрульную полицию.