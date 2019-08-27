подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
27 августа 2019, вторник, 16:29 437
Общество 2019-08-27T16:40:37+03:00
Українські Новини
Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, - исследование

Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, - исследование

Как подтверждают социологи и антитабачные активисты, социологические исследования предыдущих лет о курении подростков даже не включали вопрос о системах нагревания табака.

Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, поскольку они и дешевле, и менее стандартизированы. К тому же электронные сигареты появились в Украине гораздо раньше систем доставки никотина. Ранее социологи даже не включали вопросы о системах нагревания табака в социологические исследовании о влиянии курения.

Так, по данным Киевского международного института социологии и Общественного центра "Життя", социологическое исследование 2017 г. содержало лишь вопрос об электронных сигаретах. Вопрос о системах нагревания табака (в т.ч. IQOS, Glo) появился лишь в 2019 г.

"Предметом исследования ранее были обычные электронные сигареты. Что касается IQOS, Glo – это не электронные сигареты, а системы нагревания табака (т.н. heated tobacco products) – отдельные вопросы по ним появились лишь в 2019 г",  - заявила менеджер по коммуникациям общественного центра "Життя" Оксана Тотовицкая.

Аналитическое исследование ВООЗ "Электронные сигареты: оценка ситуации и требований к регулированию в Украине" отмечает, что электронная сигарета – это "портативное устройство для нагревания жидкости, в результате которого образуется пар".

Согласно исследованию, отсутствие табака позволяет избежать регулирования электронных сигарет как табачных изделий. Соответственно, на них не распространяются некоторые налоговые и административные требования.

Напротив, в системах нагревания табака  (IQOS, Glo) используется обычный табак. Соответственно, ряд ограничений – например, запрет на продажу несовершеннолетним, или акцизный налог – применим к таким изделиям.

Согласно данным 2019 г. Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины и Общественного центра "Життя", только 1.7% украинцев старше 18 лет использовали системы нагревания табака.

"Определенные риски для подростков несут электронные сигареты. Поскольку, в отличие от систем нагревания табака, они гораздо дешевле и доступнее для подростков. К тому же системы нагревания табака появились в Украине значительно позже электронных сигарет. К примеру, на момент упомянутого социологического исследования 2017 г.,Glo вообще не было в Украине, а IQOS только появился в Киеве", — объясняет ситуацию эксперт Национальной службы здоровья Украины Андрей Грибанов.

По его словам, с точки зрения улучшения общественного здоровья, все никотиносодержащие товары, в том числе электронные сигареты, должны облагаться акцизом и соответствующими налогами. В то же время, если будет доказано, что некоторые из этих товаров несут меньшие риски для здоровья, чем обычные сигареты, это может быть отображено и в налоговом регулировании.

Также эксперт призвал провести дополнительные, более детальные исследования по влиянию альтернативных табачных изделий на здоровье человека, а также провести стандартизацию данной продукции,

"Если в системах нагревания табака содержится хотя бы обычный табак, то в электронных сигаретах — аэрозоль, содержание которого может серьезно отличаться. Есть необходимость стандартизации электронных сигарет и аэрозолей, которые в них используются", - уверен эксперт НСЗУ Андрей Грибанов.
Архив
Новости
ГБР открыло дело из-за нарушений сотрудниками аппарата Рады при внедрении сенсорной кнопки 16:56
Труба объяснил, почему следователи ГБР и СБУ блокировали Раду во время тестирования сенсорной кнопки 16:44
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, - исследование 16:29
Зеленский назначил начальником Управления СБУ в Киеве и области Болдыря 16:14
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Экс-президент Украины рассказал, что не может уснуть без пистолета 12:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok