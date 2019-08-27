Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, - исследование

Как подтверждают социологи и антитабачные активисты, социологические исследования предыдущих лет о курении подростков даже не включали вопрос о системах нагревания табака.

Подростки более подвержены влиянию электронных сигарет, чем систем нагревания табака, поскольку они и дешевле, и менее стандартизированы. К тому же электронные сигареты появились в Украине гораздо раньше систем доставки никотина. Ранее социологи даже не включали вопросы о системах нагревания табака в социологические исследовании о влиянии курения.

Так, по данным Киевского международного института социологии и Общественного центра "Життя", социологическое исследование 2017 г. содержало лишь вопрос об электронных сигаретах. Вопрос о системах нагревания табака (в т.ч. IQOS, Glo) появился лишь в 2019 г.

"Предметом исследования ранее были обычные электронные сигареты. Что касается IQOS, Glo – это не электронные сигареты, а системы нагревания табака (т.н. heated tobacco products) – отдельные вопросы по ним появились лишь в 2019 г", - заявила менеджер по коммуникациям общественного центра "Життя" Оксана Тотовицкая.

Аналитическое исследование ВООЗ "Электронные сигареты: оценка ситуации и требований к регулированию в Украине" отмечает, что электронная сигарета – это "портативное устройство для нагревания жидкости, в результате которого образуется пар".

Согласно исследованию, отсутствие табака позволяет избежать регулирования электронных сигарет как табачных изделий. Соответственно, на них не распространяются некоторые налоговые и административные требования.

Напротив, в системах нагревания табака (IQOS, Glo) используется обычный табак. Соответственно, ряд ограничений – например, запрет на продажу несовершеннолетним, или акцизный налог – применим к таким изделиям.

Согласно данным 2019 г. Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины и Общественного центра "Життя", только 1.7% украинцев старше 18 лет использовали системы нагревания табака.

"Определенные риски для подростков несут электронные сигареты. Поскольку, в отличие от систем нагревания табака, они гораздо дешевле и доступнее для подростков. К тому же системы нагревания табака появились в Украине значительно позже электронных сигарет. К примеру, на момент упомянутого социологического исследования 2017 г.,Glo вообще не было в Украине, а IQOS только появился в Киеве", — объясняет ситуацию эксперт Национальной службы здоровья Украины Андрей Грибанов.

По его словам, с точки зрения улучшения общественного здоровья, все никотиносодержащие товары, в том числе электронные сигареты, должны облагаться акцизом и соответствующими налогами. В то же время, если будет доказано, что некоторые из этих товаров несут меньшие риски для здоровья, чем обычные сигареты, это может быть отображено и в налоговом регулировании.

Также эксперт призвал провести дополнительные, более детальные исследования по влиянию альтернативных табачных изделий на здоровье человека, а также провести стандартизацию данной продукции,

"Если в системах нагревания табака содержится хотя бы обычный табак, то в электронных сигаретах — аэрозоль, содержание которого может серьезно отличаться. Есть необходимость стандартизации электронных сигарет и аэрозолей, которые в них используются", - уверен эксперт НСЗУ Андрей Грибанов.



