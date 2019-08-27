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27 августа 2019, вторник, 14:19 70
Пресс-центр 2019-08-27T15:01:36+03:00
Українські Новини
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Роге"

28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Роге"

28 августа 2019 года, в 15:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Роге".

На прошлой неделе в информационном поле разразился скандал вокруг ОО О "ДНІПРООЛІЯ", лидера масло-жирового рынка восточной Украины. Практически все украинские СМИ написали о ситуации вокруг предприятия в городе Кривой Рог.

Речь идет о выводе из Украины более 3 млрд гривен используя этот завод, вывозе сырья и финансированию т.н. ДНР, а так же множестве других кейсов, связанных с незаконной деятельностью, для которых используется предприятие, о которых лично расскажет директор ООО "ИК АКТИВ", которая владеет заводом "ДНІПРООЛІЯ" Руслан Евстафьев.

В том числе, очередного вывоза десятков тонн продукции в неизвестном направлении, которое состоялось на День Независимости, 24 августа 2019 года.

Спикеры:

  • Руслан Евстафьев, директор ООО "ИК АКТИВ", которая владеет заводом "ДНІПРООЛІЯ"; 
  • Майя Святашова, ЮК Spensers;
  •  адвокат.

Аккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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