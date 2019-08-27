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27 августа 2019, вторник, 17:20 227
Шоу-бизнес 2019-08-27T17:21:00+03:00
Українські Новини
"Босоногой диве" Сезарии Эворе Google посвятил дудл

"Босоногой диве" Сезарии Эворе Google посвятил дудл

Во вторник 27 августа компания Google посвятила Doodle "Босоногой диве" Сезарии Эворе.

Сезария Эвора - легендарная певица из Кабо - Верде (Острова Зеленого мыса) родилась 27 августа 1941 года. Сегодня ей должно было исполниться 78 лет.

Певица также известна благодаря своему прозвищу: "Босоногая дива", которое артистка получила за то, что всегда выходила на сцену босиком. Даже будучи звездой мирового уровня, она всегда помнила о своих земляках на Островах Зеленого Мыса, и таким образом отдавала символическую дань бедности, в которой они жили, и из которой вышла она сама.

Компания Google посвятила Doodle Сезарии Эворе. Скриншот: google.comКомпания Google посвятила Doodle Сезарии Эворе. Скриншот: google.com

Известно, что будущая артистка родилась в семье музыканта Жюстино да Круз Эвора и кухарки Доны Джоаны. После смерти отца в 1948, мать девушки отдала ее в интернат, чтобы облегчить жизнь. С 17-летнего возраста,  Эвора вернулась домой и  работала в музыкальных барах Минделу (второй по величине город Кабо-Верде).

Сезария Эвора в молодости. Фото:uznayvsе.ru

Артистка исполняла песни в стиле "морна" -  жанр, традиционный для Островов Зелёного Мыса, а также "фаду", африканские песни и коладера.

Активную карьеру женщина начала в 43 года, тогда же и записала свой первый сольный альбом.  В начале 1980-х годов Сезария Эвора начала тур по Европе. А уже в 1988 году она стала знаменита на весь мир. Особое признание певица получила после выхода её четвёртого альбома "Мисс Перфумаду" в 1992 году.

Сезария Эвора в зрелом возрасте. Фото:liveinternet.ruСезария Эвора в зрелом возрасте. Фото:liveinternet.ru

В мае 2010 года из-за проблем с сердцем певице пришлось отменить все свои концертные выступления до конца года.

В апреле 2011 года выступала с концертами в Перми, Нижнем Новгороде, Москве.  5 апреля на пресс-конференции в Нижнем Новгороде отказалась спеть из-за непривычного для неё холода.

В сентябре 2011 года она объявила о завершении певческой карьеры

Артистка скончалась в возрасте 70 лет в Кабо-Верде.

8 марта 2012 года один из трёх наиболее используемых аэропортов Кабо-Верде на о. Сан-Висенти был переименован в честь Сезарии Эворы

В честь памятной даты Google посвятил всемирно известной певице Doodle. На нем изображена Сезария Эвора с микрофоном, поющая на фоне моря.

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