Дело "Роттердам+" разваливается не только в судах, но и в силовых структурах,– Бузаров

Дело НАБУ по "Роттердам+" разваливается в судах и правоохранительных структурах, что подтверждает отстранение от дела прокурора, которая его вела. Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров на своей страничке в Facebook.



"Так называемое дело Роттердам+, судя по всему, разваливается не только в судах (а мы помним, как, к примеру, Соломенский суд Киева отказался арестовывать в рамках дела экс-начальника отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимира Бутовского), но и в силовых структурах. Подтверждения этого – ситуация со следователем САП Яровой, которая ранее вела дело Роттердам+. Появилась информация о том, что якобы прокурор по "Роттердам+" Ольга Яровая отстранена от дела главой САП Назаром Холодницким из-за полученной СБУ записи ее "непроцессуального общения" с судьей Евгением Абловым и нарушения шести статей Уголовно-процессуального кодекса. Речь идет о том, что Яровая якобы предупредила судью Аблова о готовящихся в его кабинете обысках и вызвала его к себе на допрос на то же время, на которое готовились эти обыски", - написал Бузаров.

Эксперт полагает, что вопреки тому, что формула уже не работает, поскольку запущен новый рынок электроэнергии, сейчас правоохранители пытаются консолидировать усилия по делу "Роттердам+", хотя ранее у представителей НАБУ и САП были разные мнения по ее поводу.

"Интересно то, что происходит это (отстранение Яровой – ред.) именно в момент, когда Сытник и Холодницкий после долгих взаимных обвинений, выходят на совместный брифинг, вместе отчитываются обо всех своих "антикоррупционных"подвигах. По Делу Роттердам+ у них также раньше было разное мнение – Холодницкий даже раньше защищал формулу, Яровая, как его подчиненная, также явно сомневалась в действиях и заявлениях НАБУ по этому делу. И тут – очень вовремя – именно ее отстраняют. Более того, Если КДКП сочтет решения Яровой не соответствующими статусу прокурора, то по ней будет открыто уголовное дело. Неужели суть этих действий в консолидации усилий по делу Ротердам+?", - отметил Бузаров.

Напомним, ранее ряд экспертов высказали мнение, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +".