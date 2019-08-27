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27 серпня 2019, вівторок, 14:12 187
Економіка 2019-08-27T16:45:04+03:00
Українські Новини
Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров

Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров

Справа НАБУ з "Роттердам+" розвалюється в судах і правоохоронних структурах, що підтверджує відсторонення від справи прокурора, яка його вела. Про це пише експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook.


"Так звана справа Роттердам+, судячи з усього, розвалюється не тільки в судах (а ми пам'ятаємо, як, приміром, Солом'янський суд Києва відмовився заарештовувати у рамках справи екс-начальника відділу управління енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Володимира Бутовського), але і в силових структурах. Підтвердження цього – ситуація зі слідчою САП Яровою, яка раніше вела справу Роттердам+. З'явилася інформація про те, що нібито прокурор з "Роттердам+" Ольга Ярова відсторонена від справи главою САП Назаром Холодницким через отримані СБУ записи її "непроцесуального спілкування" з суддею Євгеном Абловим і порушення шести статей Кримінально-процесуального кодексу. Мова йде про те, що Ярова нібито попередила суддю Аблова про підготовлювані в його кабінеті обшуки і викликала його до себе на допит на той же час, на який готувалися ці обшуки", - написав Бузаров.

Експерт вважає, що всупереч тому, що формула вже не працює, оскільки запущений новий ринок електроенергії, зараз правоохоронці намагаються консолідувати зусилля у справі "Роттердам+", хоча раніше у представників НАБУ і САП були різні думки з її приводу.

"Цікаво те, що відбувається це (відсторонення Ярої – ред.) саме в момент, коли Ситник і Холодницький після довгих взаємних звинувачень, виходять на спільний брифінг, разом звітують про всі свої "антикорупційні" подвиги. По Справі Роттердам+ у них також раніше була різна думка – Холодницький навіть раніше захищав формулу, Ярова, як його підлегла, також явно сумнівалася в діях і заявах НАБУ по цій справі. І тут дуже вчасно – саме її усувають. Більш того, якщо КДКП визнає рішення Ярової, що не відповідають статусу прокурора, то по ній буде відкрито кримінальну справу. Невже суть цих дій у консолідації зусиль у справі Ротердам+?", - зазначив Бузаров.

Нагадаємо, раніше низка експертів висловили думку, що справа НАБУ з "Роттердам +" не має судової перспективи. Адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якому вона заснована, є міжнародною практикою.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКУ, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +".
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