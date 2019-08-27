подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
27 августа 2019, вторник, 12:22 619
Экономика 2019-08-27T15:00:03+03:00
Українські Новини
"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент, - Богданов

"Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену на уголь на данный момент, - Богданов

Формула "Роттердам+" на сегодня дает самую низкую цену на уголь, она была эффективным прозрачным инструментом, который обеспечивал бесперебойную работу украинской электроэнергетики. Об этом написал заместитель председателя Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов на своей страничке в Facebook. 

 
"Из всех возможных вариантов закупки угля, самый выгодный получается, если считать по методике "Роттердам+". Потому, что при покупке угля в Колумбии или США цена будет 1,9 тыс. грн за тонну, при покупке в ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну. А если считать по "Роттердам+" получается – 1,7 тыс. грн. за тонну. Для справки – цена покупки угля у наших госшахт составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 4 тыс. грн)", - написал Богданов.
 
Он отметил, что для подготовки к отопительному сезону Украине необходимо сейчас наращивать импорт угля, поскольку его запасы на складах на данный момент почти вдвое ниже, чем в августе прошлого года, а возможностей резко увеличить собственную добычу нет.
 
"С запасами угля дела обстоят неважно – сейчас его на складах почти в два раза меньше, чем в августе прошлого года. По состоянию на данный момент, в среднем за день на угольные склады загружается 49 тыс. т угля, а расходуется 73 тыс. т. При таких темпах угля на складах ТЭС хватит до середины октября. Как раз к началу отопительного сезона уголь может закончиться, если не активизировать его загрузку на склады. Резко активизировать внутреннюю добычу не получится, поэтому нужно наращивать импорт", - полагает Богданов.
 
По его мнению, так называемое дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, а обвинения правоохранителей о нанесении ущерба в связи с ее внедрением безосновательны.
 
"Не берусь судить насчет юридической составляющей, но с экономической точки зрения, как минимум, не все так просто – если по методике "Роттердам+" получается самая низкая цена, то теряется смысл обвинений в нанесении ущерба… Тот факт, что расчет по методике "Роттердам+" обеспечивает наиболее низкую цену, однозначно указывает – формула "Роттердам+" была эффективным прозрачным инструментом, обеспечивающим бесперебойную работу украинской электроэнергетики", - подчеркнул Богданов.
 
Напомним, ранее экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков также отмечал, что формула "Роттердам +" дает самую низкую цену угля на сегодня.
Ряд экспертов заявляли, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической зангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Больше новостей о: Роттердам+ Руслан Богданов

Архив
Новости
Коломойский и Аваков формируют в Раде депутатскую группу: список состава, - СМИ 14:52
Не задекларировал почти полмиллиона: На экс-начальника полиции Одесской области Головина завели еще одно дело 14:50
НАБУ открыло дело на Поплавского за возможное недекларирование жилого дома 14:34
В Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево 14:20
Помощь никто не предлагал: Появились подробности жуткого ДТП с участием тещи Притулы 14:19
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
Президент Бразилии отказался принять помощь от G7 в тушении пожаров в Амазонии 23:52
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
больше новостей
На марш Зеленского свозили участников за счет местных администраций, переписывая их достижения и контакты 16:34 Документ
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Экс-президент Украины рассказал, что не может уснуть без пистолета 12:54
Богдан в ООС. Фото: Юрий Мысягин/Facebook.
Куда хочу туда иду: Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости 12:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok