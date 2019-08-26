подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
26 августа 2019, понедельник, 15:11 74
Президент 2019-08-26T15:11:51+03:00
Українські Новини
Зеленский преподнес как факт сомнительный исторический миф о взятии Хмельницким Дюнкерка

Зеленский преподнес как факт сомнительный исторический миф о взятии Хмельницким Дюнкерка

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.

"Не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством", — отметил лидер Украины.

Версия об участии казаков в Тридцатилетней войне, частью которой является взятие крепости Дюнкерк, официально не подтверждена историками. В частности, ее опровергал польский историк Збигнев Вуйцик, который пришел к выводу, что в осаде Дюнкерка на самом деле участвовали только 2400 польских наемников. По другой версии, казак Иван Сирко считается участником битвы за Дюнкерк по ошибке вместо полковника де Сиро.

Тридцатилетняя война — война за гегемонию в Священной Римской империи германской нации и Европе, которая продолжалась с 1618 по 1648 год и затронула в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное противостояние между протестантами и католиками Германской империи и переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. В результате конфликта сложилась Вестфальская система международных отношений.

Как сообщали Українські Новини, ранее Порошенко "похоронил" Тараса Черновола и поздравил Усика с победой Гвоздика.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Дюнкерк Исторические мифы

Архив
Новости
Трюдо и Меркель призвали Украину к дальнейшим реформам 16:00
Зеленский преподнес как факт сомнительный исторический миф о взятии Хмельницким Дюнкерка 15:11
В Днипре белка забежала в супермаркет, разбросала товары и напугала продавцов 14:42
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
ГБР получило доступ к мобильным разговорам экс-начальника полиции Днепропетровской области 13:25
больше новостей
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
На Закарпатье местный супермаркет взорвали из РПГ 21:45
Мне нравятся два человека: Зеленский рассказал о будущем премьере 20:15
Богдан в ООС. Фото: Юрий Мысягин/Facebook.
Куда хочу туда иду: Богдан прокомментировал свое отсутствие в Украине на День независимости 12:24
больше новостей
Появилось видео, как глава ОПУ Богдан на День Независимости возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Довбенко 12:20
Юрист, на свадьбу к которому ездил Богдан, крышевал рейдеров через Минюст, - журналист проекта "Наші гроші" 13:52
Маневры украинского летчика на истребителе в Польше поразили весь мир: появилось зрелищное видео 00:03
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом 23:48
Марш защитников Украины. Фото: Информатор.
Видео дня: Марш защитников Украины показали с высоты птичьего полета 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok