2 человека погибли и 6 госпитализированы из-за столкновения 4 автомобилей во Львовской области

2 человека погибли и 6 госпитализированы из-за столкновения 4 автомобилей на трассе "Киев- Чоп"о села Верхнее Синевидное (Сколевский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

ДТП произошло 25 августа в 23:05.

41-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь в направлении Киева, остановился, пропуская впереди автомобиль, который осуществлял поворот налево на автозаправочную станцию, сзади остановился 21-летний житель Мукачево (Закарпатская область) на автомобиле Skoda.

40-летний житель Львовской области, водитель автомобиля Audi Q7 совершил столкновение с автомобилем Skoda, который инерционным движением столкнулся с Volkswagen Polo.

После удара автомобиль Audi Q7 развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 50-летнего жителя Киева.

В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, 6 человек, в том числе 2 детей (3 и 12 лет) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 3 человека погибли и 2 были госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия 20 апреля в 20:00 между селами Добрячин и Завишень (Сокальський район, Львовская область).