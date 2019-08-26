Отрадно, что в большую футбольную осень Украина входит с первой победой на уровне сборных команд, - Костюченко

Юношеская сборная команда Украины по футболу стала победителем популярного турнира на призі знаменитого чешского футболиста Вацлава Ежека. Об этом Українським Новинам сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"Эти соревнования для нашей сборной команды под руководством тренера Владимира Езерского были не простыми. И потому победа для юношеской сборной является очень ценной: она открывает на позитивной ноте осеннюю часть выступлений наших сборных в различных соревнованиях. И это – не может не радовать, как армию отечественных болельщиков, так и футбольных специалистов", - отметил в комментарии агентству первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

Как отметили в УАФ, заключительный поединок турнира в Чехии получился напряженным, никто не хотел уступать. Чехи, на правах хозяев, больше владели мячом, однако подопечные Владимира Езерского при первой же возможности старались организовывать контратаки. Однако, за 90 минут забить мяч не удалось ни одному из соперников, поэтому судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Их лучше выполнили сине-желтые, победив со счетом 3: 2.

Отметим удачные действия в воротах голкипера "Днепра-1" Мирослава Зновенко, дважды парировал удары чехов, а еще однажды соперник пробил мимо цели. В составе нашей команды пенальти реализовали Бражко, Кузык и Чидомере.

Напомним, что за всю историю турнира, который проводится с 1994 года, сборная Украины стала триумфатором соревнований в пятый раз.