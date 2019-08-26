Смертельное ДТП на проспекте Победы в Киеве: BMW зацепил Chevrolet Lacetti и загорелся

В ночь на 26 августа в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной произошло смертельное ДТП. Автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. Одна девушка погибла, еще двое парней пострадали.

Авария случилась около 04:40. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Как рассказал очевидец, он ехал на своем автомобиле по проспекту Победы в сторону Нивок. На перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Он перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших. На пассажирских сидениях находились двое парней, а за рулем — девушка.

В этот момент машина начала разгораться. Мужчина помог выбраться двоим пассажирам и потом начал доставать девушку. Она была пристегнута, но зажата. К сожалению, она уже была мертва. Также очевидцы пытались потушить машину до приезда пожарных, но автомобиль выгорел дотла.

На место прибыли спасатели, которые в 04:47 локализовали, а в 05:05 полностью ликвидировали возгорание. На время работы экстренных служб движение по проспекту в сторону центра было перекрыто.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор.

Правоохранители рассказали, что изначально было непонятно, из-за чего произошло ДТП. Однако после того, как машину полностью потушили, к ним подошел мужчина и сказал, что он является вторым участником аварии.

По предварительной информации полицейский, BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

Двоих пострадавших парней госпитализировали в больницу. Они оба находились в сознании. Теперь правоохранителям предстоит выяснить схему ДТП и узнать, кто двигался на запрещающий сигнал светофора. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.