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25 августа 2019, воскресенье, 19:54 13
Общество 2019-08-25T19:55:16+03:00
Українські Новини
В Одессе три сотни человек писали диктант по украинскому языку

В Одессе три сотни человек писали диктант по украинскому языку

Диктант в Одессе. Фото: Думская
Диктант в Одессе. Фото: Думская

Массовый диктант писали сегодня возле памятника Дюку в Одессе. Мероприятие проходит уже четвертый год подряд в рамках "Вышиванкового фестиваля".

Как пишет "Думская", свои знания проверяли почти 300 человек. Это были люди разных возрастов и профессий — врачи, журналисты, учителя, школьники, юристы, госслужащие.

Перед началом диктанта все участники вместе с координатором фестиваля Олесей Русиновой спели гимн Украины.

Текст диктанта создан на основе одной из статей украинского писателя Любко Дереша, который и провел диктант под названием "Якими нам бути".

По словам писателя, текст диктанта не должен вызвать трудности, поскольку он среднего уровня сложности.

В прошлом году диктант сдавали 300 человек, а в позапрошлом — 350. В этом году рекорд побить не удалось — зарегистрировались 293 участника. Самому младшему 9 лет, а старшему — 84.

Авторы работ без ошибок получат призы от партнеров мероприятия.

Результаты будут известны только завтра — учителя одесских школ должны проверить все работы и опубликовать результаты на сайте.

Как сообщали Українські Новини, 9 ноября украинцы писали диктант национального единства-2018. Из 32779 участников без ошибок написали 311.

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