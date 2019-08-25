Неизвестные отбили голову памятника советскому партизану в Ровенской области

Неизвестные 24 августа отбили голову памятника советскому партизану Николаю Приходько, который установлен в центре города Здолбунов в Ровенской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

У памятника отсутствует лишь голова, другие его части, включая постамент, не повреждены.

Ведется расследование.

Ранее местные жители неоднократно собирали подписи с требованием не проводить демонтаж памятника.

Николай Приходько, уроженец Ровенской области входил в партизанский отряд героя Совесткого Союза Николая Кузнецова, был его связным, погиб в 1943 году в возрасте 23 лет.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 11 февраля отбили голову памятнику поэту Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область).

Неизвестные 2 декабря 2017 года разрушили памятник коммунистическому деятелю Юрию Великановичу во Львове.

Неизвестные 13 марта 2017 осквернили памятник расстрелянным в 1944 году полякам в селе Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область).